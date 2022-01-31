Медитация и валерьянка: китайский совет дня на понедельник, 31 января

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 3 886

Последний день января должен быть довольно скучным. Ну, или стабильным, кому как больше нравится называть.

Медитация и валерьянка: китайский совет дня на понедельник, 31 января

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 31 января?

Последний день января должен быть довольно скучным. Ну, или стабильным, кому как больше нравится называть. Но! Это если вы не будете ввязываться в рискованные мероприятия.

Если захочется экстрима — будьте готовы к неприятностям и потенциальным травмам. Есть вероятность скандалов на ровном месте и срыва важных планов. Чтобы этого не происходило — заранее настройтесь на спокойное и медитативное восприятие действительности.

Лучшая стратегия на понедельник — рутина и тихое-мирное доделывание недоделанных дел. Ключевые слова здесь — тихо и мирно.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-3° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.82
-1.13 86.64
-1.83
Медитация и валерьянка: китайский совет дня на понедельник, 31 января

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