Медитация и валерьянка: китайский совет дня на понедельник, 31 января

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 31 января?

Последний день января должен быть довольно скучным. Ну, или стабильным, кому как больше нравится называть. Но! Это если вы не будете ввязываться в рискованные мероприятия.

Если захочется экстрима — будьте готовы к неприятностям и потенциальным травмам. Есть вероятность скандалов на ровном месте и срыва важных планов. Чтобы этого не происходило — заранее настройтесь на спокойное и медитативное восприятие действительности.

Лучшая стратегия на понедельник — рутина и тихое-мирное доделывание недоделанных дел. Ключевые слова здесь — тихо и мирно.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.