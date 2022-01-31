Экономист рассказала, у кого поднимутся пенсии в феврале

В 2022 году в России пенсии выросли на 5,9%, основываясь на прогнозе по инфляции за 2021-й, составившей около 4%. Об этом сообщила доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина.

По ее словам, из-за того, что фактическая инфляция значительно превысила прогноз, выплаты проиндексировали на 8,6%. То есть с начала февраля выплаты пенсионеров будут на 8,6% выше инфляции.

«Февральское увеличение пенсий будет идти уже по отношению к декабрю, иными словами, пенсию проиндексируют еще на 2,5%, то есть на разницу между фактической (8,4%) и прогнозной (5,9%) инфляцией», — цитирует Сорокину агентство «Прайм».

28 января стало известно, что президент России Владимир Путин подписал новый закон об индексации пенсии, согласно которому она увеличилась с 5,9% до 8,6%. В среднем размер пенсий в 2022 году составит почти 19 тысяч рублей.

Как уточнила заместитель социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова, индексацию пенсий проведут с 1 января, но разницу в упущенных процентах возместят вместе с февральской выплатой. По ее словам, пенсионеры в среднем станут получать больше на 1 400 рублей.

Также на днях стало известно, что россиян скоро будут по-новому уведомлять о всех положенных им социальных выплатах. Соответствующие изменения готовят в Госдуме. Уточняется, что адресатов пособий будут находить автоматически — с помощью Единой государственной системы соцобеспечения (ЕГИССО). Так, если человек вышел на пенсию, стал родителем или получил инвалидность — система сама оповестит его обо всех положенных в таких случаях льготах. После чего он уже сам решит, писать заявление на их получение или нет. По мнению экспертов, необходимость в такой системе возникла давно, так как многие россияне просто не знают о положенных им мерах поддержки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 февраля в России увеличат размер социальных выплат и пособий. Речь идет в первую очередь о финансовой поддержке семей с детьми, инвалидов и ветеранов. Изменится и размер материнского капитала: при рождении первого ребенка выплата составит 524,5 тысячи рублей, что на 40 тысяч больше, чем сейчас, а при рождении второго и последующих детей пособие вырастет на 54 тысячи рублей и составит 693 тысячи.