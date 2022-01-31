Какой популярный и недорогой фрукт помогает снизить уровень сахара в крови

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 17 494

Назван простой и дешевый продукт, значительно снижающий уровень сахара в крови

Какой популярный и недорогой фрукт помогает снизить уровень сахара в крови

Фото: Depositphotos / AndreyPopov

Эксперты рассказали, чем разнообразить диету и одновременно усилить профилактику диабета второго типа.

Одно яблоко в день — и врач не нужен. В этом популярном утверждении есть доля правды, особенно, если речь идет о профилактике диабета второго типа. Не хватает только дополнений: яблочко должно быть хотя бы среднего размера, и есть его нужно каждый день.

Известно, что при нарушении выработки инсулина у диабетиков диета важна так же, как и остальная терапия. И в эту диету важно включить упомянутый фрукт, если верить результатам нового исследования, опубликованным в Международном журнале фармацевтики и биологических наук.

В ходе эксперимента 98 добровольцев, страдающих диабетом второго типа, разделили на тех, кто должен был съедать одно яблоко каждый день, и контрольную группу. Измерение уровня сахара в крови натощак провели в первый день и через четыре недели.

Depositphotos / grafvision

У тех, кто фрукты ел, сахар «упал» значительно, кроме того снизился показатель холестерина ЛПНП, провоцирующего болезни сердца. Результат был постоянным вне зависимости от пола и возраста добровольцев. Портал Inosmi.ru публикует перевод соответствующего материала Daily Express. Исследование показало, что яблоки непременно стоит включить в диету диабетика. Помимо этого специалисты порекомендовали вести активный образ жизни и контролировать вес.

Диабет второго типа порой долго остается незамеченным, так как проявляется неспецифическими симптомами. Среди них частое мочеиспускание, постоянная жажда, высокая утомляемость, усталость, неконтролируемое похудение, рецидивы молочницы (кандидоза) и других спровоцированных грибами воспалений, снижение зрения.

Будьте внимательны к сигналам своего тела и регулярно посещайте лечащего врача, проходите обследования в рамках диспансеризации. Заметив необычные симптомы, не откладывайте прием у специалиста. Особую бдительность стоит проявить людям из групп риска по наследственным заболеваниям.

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