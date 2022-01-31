Исполнить мечты и привлечь богатство: Что нужно делать 1 февраля, когда китайский Новый год совпадет с новолунием

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук Эксклюзив 12 162

Астролог Виктория Родина рассказала, как в особенный день правильно загадать желание, чтобы оно непременно сбылось.

Фото, видео: Depositphotos / yuliang11; 5-tv.ru

1 февраля 2022 года Новый год наступает по китайскому лунному календарю, он совпадает с новолунием. По словам астролога Виктории Родиной, это самое благоприятное время для того, чтобы строить планы и записывать мечты. Как правильно загадывать в этот день желания, чтобы они обязательно сбылись, эксперт по восточной астрологии поведала в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

«Можно использовать традиционный китайский способ, когда на листе бумаги мы пишем красной ручкой свое самое сокровенное желание, складываем в три раза и убираем в конверт. Туда же кладем три лавровых листа, запечатываем, прячем в недоступное место и, естественно, предпринимаем шаги для его реализации, каждый день проговаривая вслух то, что написали. Когда желание сбудется, конверт можно сжечь», — рассказала Родина.

Второй способ несколько сложнее. Астролог советует той же красной ручкой написать восемь заветных желаний, а девятым пунктом указать то желание, которое вы можете исполнить прямо сейчас. Например, выпить чашечку китайского чая.

«Когда вы будете пить чай, ваше бессознательное получит сигнал, что-то, что вы пишете, исполняется. Тем самым вы активируете список желаний», — пояснила Родина.

Также она рассказала, как сделать новогоднюю вазу желаний. Для этого нужно взять банку или другую емкость и первым делом поместить туда главный «ингредиент» — горсть земли с участка богатого человека. Важное условие: землю должен подарить сам человек.

Далее в емкость нужно положить кристаллы пяти цветов, символизирующие стихии: белый, красный, желтый, зеленый и синий. Туда же можно положить драгоценные или полудрагоценные камни — символы богатства, купюры или монеты, скрепленные красной нитью, или иероглифы — символы достатка. Наконец, в емкость нужно поместить фотографии тех вещей, о которых вы мечтаете.

«Вы наполняете эту баночку так, чтобы не было пропусков. Сверху она накрывается и убирается в недоступное для посторонних глаз место. Эта ваза богатства является символом того, о чем вы мечтаете, поэтому лишний раз напоминает вам о том, что пора делать шаги для того, чтобы все исполнилось», — заключила астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно встретить китайский Новый год, который наступит в ночь на 1 февраля.

-3° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.47
-0.35 86.50
-0.14
Под счастливым числом: названы даты рождения людей, которым повезет в 202...

Последние новости

15:15
В Петербурге несовершеннолетним запретят ходить в непродовольственные магазины
15:10
Японский истребитель пропал с радаров во время полета
14:53
Песков счел тревожными угрозы МИД Британии атаковать российский бизнес
14:48
Муж пропавшей «Мисс Кузбасс — 2010» признался в ее убийстве и расчленении
14:36
В Москве началась вакцинация подростков от COVID-19
14:33
Пять фактов о Вере Глаголевой

Сейчас читают

Берегите силы: какие опасности всем знакам зодиака уготовили 29-е лунные сутки
Черное Солнце и Кармическая Луна: в какие дни 2022 года можно изменить судьбу
Даты рождения людей, чья жизнь кардинально и бесповоротно изменится в 2022 году
В России сократили карантин для контактировавших с COVID-пациентами до семи дней

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год