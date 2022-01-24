Китайский Новый год: Как и когда отметить

Новый год в Китае отмечается строго по лунному календарю. 2022-й в Поднебесной и странах Восточной Азии наступит в ночь на 1 февраля.

Когда Новый год уже отгремел во всем мире, и начались рабочие будни, праздник в Китае начнется только с 1 февраля. У китайского Нового года нет фиксированной даты, она определяется по лунному календарю. Праздник приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния 21 декабря. День строго высчитывается и выпадает на дату между 21 января и 21 февраля. Стоит отметить, что Китай встретит не 2022-й, а 4720-й.

ТАСС / imago / Xinhua

Китайцы и жители стран Восточной Азии отметят главный праздник в году 1 февраля, а гуляния будут длиться 15 дней. А 15 февраля люди отметят праздник фонарей — сопутствующее торжество, знаменующее окончание традиционного Нового года. В этот день по всему Китаю зажигаются миллионы фонарей — зрелище, поистине, невероятное.

Традиции китайского Нового года

В народе бытует миф, что в начале каждого года китайцы должны прятаться от некого монстра Нянь, который является в первый день праздника, чтобы разорить поселения. Нянь ест скот, пожирает урожай и даже может полакомиться людьми. Особенно любит маленьких детей. Чтобы отпугнуть монстра от своих домов, китайцы украшают свои жилища ярким декором:

Красные фонарики;

Парные надписи на дверях — черные иероглифы с добрыми пожеланиями на красной бумаге;

Вырезание узоров с помощью древней китайской техники Цзяньчжи. Узоры красного цвета наклеивают на двери и окна домов. Каждое животное или растение, изображенное на бумаге, символизирует определенное желание;

Традиционные новогодние картинки Няньхуа вешают на двери и стены. На них изображают героев народных легенд и растения;

Дерево кумкват принято ставить на Новый год дома, чтобы привлечь счастье и богатство;

Распустившиеся цветы нередко можно встретить в качестве новогоднего декора в Китае. Так как Китайский Новый год все-таки Праздник Весны, цветы символизируют желание хозяев провести «цветущий» год;

Перевернутый иероглиф «Счастье» вешают на дверь, чтобы оно залетело в дом и упало к ногам.

ТАСС / ZUMA

Почему именно красный? Для объяснения этого вопроса также существует легенда. Когда Нянь все-таки добрался до детей, чтобы их съесть, его неожиданно отпугнул ребенок в красной одежде. С тех пор красный и все его оттенки — главный цвет в новогоднем декоре. Также в Китае существует что-то вроде «Чистого четверга», когда перед началом праздника проводится генеральная уборка в доме, чтобы очистить свою жизнь от грязи и неудач.

Кроме красного цвета и фонариков, в городах республики появляется множество декораций в виде животного, которое будет покровительствовать в новый год. 2022-й или 4720-й пройдет под знаком Голубого (Черного) Водяного Тигра.

ТАСС / ZUMA

В новогоднюю ночь по всей КНР разрываются миллионы фейерверков. Это древнейший ритуал для отпугивания злых духов. По традиции, китайцы сначала поджигают небольшие петарды, а затем три большие. Чем громче взрывы — тем счастливее будет семья в новом году.

Праздничное застолье в китайский Новый год

В Китае, как и в России, Новый год считается семейным праздником. Это прекрасный повод собраться всем вместе и провести время за торжественным ужином за просмотром праздничных концертов по телевизору. В Поднебесной также принято накрывать стол деликатесами и изысками местной кулинарии. Блюда, которые планируется подать в Праздник Весны, выбираются не просто так. У китайцев все символично: от внешнего вида и ингредиентов, до названия.

Коллаж: 5-tv.ru

На праздничном столе обязательно должны быть мясо и рыба. Блюда из рыбы — главный мастхэв, так как морской обитатель созвучен произношением со словом «избыток» в китайском языке. Иными словами, если в новогоднем меню будет много рыбы, то будущий год принесет богатство и всяческие блага в избытке.

Кроме рыбных и мясных блюд, китайский Новый год не обходится без уже знакомых россиянам пельменей Цзяоцзы. Интересно, что даже это блюдо китайцы едят уже более 1800 лет. Особенно популярных в северном регионе республики Цзяоцзы лепят из тонкого теста, а в качестве начинки кладут шарф из свинины, говядины, курицы или креветок с тертыми овощами. Пельмешки напоминают китайцам серебряные слитки, и они считают, чем больше Цзяоцзы ты съешь в праздничную ночь, то тем больше денег получишь в новом году.

Коллаж: 5-tv.ru

Еще одно полюбившиеся жителям России китайское блюдо — спринг роллы или жареные пирожки. Начинки идентичны тем, которые заворачивают в пельмени Цзяоцзы. А на десерт китайцы готовят новогодний торт Ниан Гао из клейкой рисовой муки, каштана, тростникового сахара, китайского финика и листьев лотоса.

Что дарят на китайский Новый год?

На китайский Новый год, как и на западный аналог, принято обмениваться подарками. Китайцы очень практичны, и все, что они планируют вручить друг другу в новогоднюю ночь, должно приносить пользу.

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В России считается, что дарить деньги на Новый год не совсем уместно, но для китайца такой подарок является самым лучшим вариантом. Юани кладут в специальные подарочные конверты Хунбао и преподносят в качестве приятного подарка. Кроме того, Хунбао — пожелание удачи и процветания.

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