Какие факторы влияют на уровень сахара в крови

|
Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 8 363

Терапевт Треско рассказала, какие факторы влияют на уровень сахара в крови

Фото, видео: Depositphotos / microgen; 5-tv.ru

Верхние границы нормы сахара в крови сейчас стали более размытыми. Однако попадание в интервал между 5,55 и 6,4 миллимоля на литр — тревожный звоночек.

Сахарный диабет — не то заболевание, которое появляется неожиданно. Однако анализы зачастую могут преподнести сюрприз и показать ложные результаты в силу целого ряда факторов, отметила врач-терапевт Елена Треско в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

«Сахар в крови — показатель, который (замеряется. — Прим. ред.) на данный момент, то есть мы сейчас сдали — мы получили результат, — пояснила медик, — На него влияет эмоциональное настроение, погрешность в питании, да и если вы накануне сдачи анализа поедите — анализ может быть ложноположительным. Все это влияет на результат».

И здесь есть другие пробы и тесты, которые нам помогут понять — действительно ли есть нарушения, или это — единичный случай повышения сахара в крови, отметила Треско.

«Другой анализ — гликированный гемоглобин, который показывает уровень повышения глюкозы крови в течение трех месяцев от момента сдачи. На него не влияет время суток, когда вы его сдадите, соблюдали ли вы диету накануне и в течение трех дней, принимали ли вы препараты, которые могут дать ложноположительную реакцию, и было ли эмоциональное перенапряжение, которое также может отразиться на простом анализе глюкозы крови», — пояснила врач.

Она также отметила несколько важных поводов сдать именно этот анализ. В частности, стоит это сделать при попадании результатов пробы сахара на кровь в интервал между 5,55 и 6,4 миллимоля на литр, а также при наличии диабетиков в семье.

«Если мы измерили окружность талии и у женщин она выше 88, а у мужчин — выше 104, особенно если у ближайших родственников: родителей, бабушек, дедушек, есть сахарный диабет второго типа. Все это увеличивает шанс на то, что сахарный диабет разовьется в ближайшее время», — пояснила специалист.

Все это — серьезный повод задуматься о сдаче гликированного гемоглобина и пересмотре своего рациона, подытожила врач.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой популярный и недорогой фрукт помогает снизить уровень сахара в крови.

-3° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.47
-0.35 86.50
-0.14
Под счастливым числом: названы даты рождения людей, которым повезет в 202...

Последние новости

18:16
Перенесшую инсульт актрису Елену Проклову выписали из больницы
18:14
В Чехии рассказали, какой способ поможет решить конфликт между РФ и НАТО
18:02
Впавшие в анабиоз игуаны десятками падают на головы прохожих во Флориде
17:57
Видео: Как выглядит могила Веры Глаголевой через четыре года после трагедии
17:50
Казенный вопрос: Был ли когда-нибудь сухой закон в России?
17:48
Ледяная глыба во Владивостоке стала новым арт-объектом на набережной

Сейчас читают

Смертельные риски: что такое тромбоциты и как проверить их норму в крови
Исполнить мечты и привлечь богатство: Что нужно делать 1 февраля, когда китайский Новый год совпадет с новолунием
Даты рождения людей, чья жизнь кардинально и бесповоротно изменится в 2022 году
В России сократили карантин для контактировавших с COVID-пациентами до семи дней

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год