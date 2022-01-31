Какие факторы влияют на уровень сахара в крови

Верхние границы нормы сахара в крови сейчас стали более размытыми. Однако попадание в интервал между 5,55 и 6,4 миллимоля на литр — тревожный звоночек.

Сахарный диабет — не то заболевание, которое появляется неожиданно. Однако анализы зачастую могут преподнести сюрприз и показать ложные результаты в силу целого ряда факторов, отметила врач-терапевт Елена Треско в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

«Сахар в крови — показатель, который (замеряется. — Прим. ред.) на данный момент, то есть мы сейчас сдали — мы получили результат, — пояснила медик, — На него влияет эмоциональное настроение, погрешность в питании, да и если вы накануне сдачи анализа поедите — анализ может быть ложноположительным. Все это влияет на результат».

И здесь есть другие пробы и тесты, которые нам помогут понять — действительно ли есть нарушения, или это — единичный случай повышения сахара в крови, отметила Треско.

«Другой анализ — гликированный гемоглобин, который показывает уровень повышения глюкозы крови в течение трех месяцев от момента сдачи. На него не влияет время суток, когда вы его сдадите, соблюдали ли вы диету накануне и в течение трех дней, принимали ли вы препараты, которые могут дать ложноположительную реакцию, и было ли эмоциональное перенапряжение, которое также может отразиться на простом анализе глюкозы крови», — пояснила врач.

Она также отметила несколько важных поводов сдать именно этот анализ. В частности, стоит это сделать при попадании результатов пробы сахара на кровь в интервал между 5,55 и 6,4 миллимоля на литр, а также при наличии диабетиков в семье.

«Если мы измерили окружность талии и у женщин она выше 88, а у мужчин — выше 104, особенно если у ближайших родственников: родителей, бабушек, дедушек, есть сахарный диабет второго типа. Все это увеличивает шанс на то, что сахарный диабет разовьется в ближайшее время», — пояснила специалист.

Все это — серьезный повод задуматься о сдаче гликированного гемоглобина и пересмотре своего рациона, подытожила врач.

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