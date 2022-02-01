«Не без осложнений»: София Ротару переболела «омикроном»

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Шеф-редактор сайта 13 556

София Ротару переболела омикрон-штаммом коронавируса

«Не без осложнений»: София Ротару переболела «омикроном»

Фото: Instagram @sofiarotaru.official

О последствиях тяжелого заболевания артистка рассказала в Instagram.

Известная российская певица София Ротару рассказала в Instagram, что перенесла коронавирус. 74-летняяя артистка заразилась «омикроном» и боролась с ним в течение дух недель. К счастью, болезнь миновала, однако последствия COVID до сих пор дают о себе знать, рассказала звезда подписчикам в Instagram.

«Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений. Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы», — написала Ротару.

Instagram @sofiarotaru.official

Поклонники всерьез обеспокоились и состоянием кумира и пожелали ей скорейшего выздоровления. Фанаты надеются, что Ротару быстро придет в себя и будет снова зажигать залы своими выступлениями.

Тем временем «омикрон2 атакует все больше звезд. Ранее коронавирусом переболел Борис Щербаков.

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