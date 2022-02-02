Награда находит героя: китайский совет дня на среду, 2 февраля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 2 февраля?

Среда — идеальный день для получения орденов и медалей. Ну, или премий и похвал от вышестоящих.

Если есть те, кто задолжал вам денег или услугу, смело планируйте сбор долгов именно на среду. Также благоприятно в этот день проводить переговоры о том, что пора бы вас повысить в должности или, как минимум, повысить зарплату.

Ну, и к спонсорам ходить за деньгами и нематериальной поддержкой тоже хорошо именно в эту среду. Шансы на то, что письмо с просьбой о помощи прочтут и помогут в этот день существенно увеличиваются.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.