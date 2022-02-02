Ирина Дубцова перенесла экстренную операцию: «Кашель после трубки в горле»

Певица не на шутку взволновала поклонников, выйдя на связь из больничной палаты.

Певица Ирина Дубцова не привыкла жаловаться на здоровье и делиться проблемами. Однако недавно она сделала исключение, чем не на шутку взволновала поклонников. Знаменитость сообщила, что внезапно оказалась в больнице и уже перенесла экстренную операцию.

«Никто ни от чего не застрахован. У меня не омикрон, просто небольшая экстренная операция. Я живой организм, который чуть дал сбой. В общем, все со мной в порядке, все уже сделали», — рассказала Дубцова.

Исполнительница призналась, что после наркоза ощущает слабость, но мечтает поскорее вернуться домой и отведать любимые блюда.

«Кашель небольшой после трубки в горле. А я хочу на ручки, молочную шоколадку и клубнику с йогуртом», — добавила Дубцова.

Причин внезапного хирургического вмешательства звезда раскрывать не стала. Фанаты пожелали певице скорейшего выздоровления. Они рассчитывают, что ко Дню всех влюбленных — 14 февраля — она точно поправится. Этот день буде для Дубцовой двойным праздником, ей исполнится 40 лет.

К слову, за последний год Дубцова уже во второй раз оказывается на операционном столе. Так, в конце ноября прошлого года артистке пришлось обращаться к хирургу. Спустя 12 лет пришло время менять грудные импланты на новые, но артистка тогда решила вовсе избавиться от большого ненатурального бюста.

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