Как не стоит называть девочек в 2022 году, чтобы не превратить их жизнь в страдания

Давно известно, что имя — это не просто набор звуков. Астрологи уверены, что оно может оказывать влияние на будущее человека. Поэтому при выборе многие родители обращаются за советом к специалистам.

Астрологи рассказали, как не стоит называть девочек, родившихся в год Водяного Голубого Тигра, чтобы не навлечь в их жизнь беды и печали.

Ирина

Девочки, носящие это имя, чаще всего имеют сложный характер, который уже с детства мешает им налаживать общение с окружающими. Ирины упрямы, категоричны, им с большим трудом удается двигаться по жизни в паре. А преобладающее в имени мужское начало представителей сильного пола лишь отпугивает, пишет Rsute.

Надежда

По словам астрологов, если назвать девочка Надежду, тяжелый жизненный путь ей обеспечен. Несмотря на сильный внутренний стержень, чтобы добиться успеха, придется немало постараться. При этом преодолевая боль утраты. Чаще всего, обладательницы этого имени страдают от предательства. Потому гордые, властные Надежды одиноки.

Какие женские имена принесут счастье

Марина

Обладательницы имени Марина — люди с двойным характером. С одной стороны, они веселые, улыбчивые, позитивные. С другой — замкнутые и обидчивые. Жизненный настрой в большей степени будет зависеть от среды, в которой она вырастет. При благоприятном исходе в будущем Марина будет притягательна, добра и с развитыми творческими талантами.

Ксения

Кажется, с младенчества Ксения будет знать, какой к кому подход необходим. Ее будут любить везде: в школе, в университете, на работе. Она целеустремленная, упрямая и умная. При этом из-за желания найти идеал личная жизнь может не сразу сложиться. Но если все же удастся найти того единственного подходящего под ее запросы, женское счастье Ксении обеспечено.

Катерина

Катерины с легкостью находят друзей, с которыми долгие годы поддерживает связь. А за счет развитой фантазии к любой работе стараются подходить творчески. Конечно, печальных моментов в жизни избежать не получится. Но обладательницы этого имени трагедии переносят спокойно, однако обиды затрагивают их души. Счастьем для них будет реализация в карьере и материнстве.

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