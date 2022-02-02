Богомолов сравнил оскорбившего Собчак Шнурова с героем Булгакова

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 031

Константин Богомолов вступился за Собчак в ссоре со Шнуровым

Богомолов сравнил оскорбившего Собчак Шнурова с героем Булгакова

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

Режиссер очень культурно, но в то же время колко ответил музыканту.

Константин Богомолов заступился за свою супругу Ксению Собчак в скандале с Сергеем Шнуровым. Режиссер иронично и без единого бранного слова написал оскорбительный пост в адрес экс-лидера «Ленинграда».

В частности, Богомолов сравнил Шнурова с Шариковым, героем романа Булгакова «Собачье сердце» и по совместительству символом нахальства, грубости и фамильярности.

«Я вообще не смотрю на случай Шнурова как на человеческую ситуацию, — написал в Instagram режиссер, — Мы в лице Шнурова имеем уникальный случай вживую следить за трансформациями Шарикова. Когда-то созданный из неизвестного животного путем пересадки гипофиза, он превратился усилием неведомого питерского мага в человека, а, став человеком, испытал позыв к творчеству как к высшему проявлению человеческой природы».

Свой пост Богомолов сопроводил отрывком из одноименного фильма. Режиссер предложил не осуждать Шнурова, а наблюдать за тем, как постепенно «Шариков» теряет человеческое лицо.

 
 
 
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Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75)

Накануне в своем новом клипе «Шмарофон» Сергей Шнуров оскорбил Ксению Собчак, вспомнив смертельное ДТП с участием ее авто и выразив сомнения в отцовстве ее сына.

Телеведущая терпеть подобное обращение не стала и посоветовала лидеру «Ленинграда» либо делать действительно что-то крутое, либо уже «заткнуться». Она также призвала Шнурова «слезать с кефира».

Бывшему мужу Собчак Максиму Виторгану тоже пришлись не по вкусу шутки про его сына. Он назвал Шнурова «хулиганом на подсосе».

Столь резкое высказывание неудивительно. Виторган и Собчак, несмотря на развод, сохранили дружеские отношения. Они вместе воспитывают маленького Платона, пишет WMJ.ru.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пригожин предложил наказать Шнурова ремнем за оскорбления Собчак.

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