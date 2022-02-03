Мечты, стратегии и планы: китайский совет дня на четверг, 3 февраля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 11 921

Благоприятно много общаться, совещаться, проводить мозговые штурмы и анализировать данные.

Мечты, стратегии и планы: китайский совет дня на четверг, 3 февраля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 3 февраля?

В этот день захочется что-то новое совершить. Ну, там, проект какой придумать. Или новую работу найти. Помечтать, конечно, будет можно, но вот вряд ли те дела, которые вы начнете в четверг, приведут к какому-нибудь большому результату.

Последний день старого года (а четверг именно таков) — это день с минимальным количеством энергии. И на большие свершения ее точно не хватит.

Так что живем в четверг в режиме энергосбережения, планируем, мечтаем и высчитываем наиболее выгодные варианты. Благоприятно много общаться, совещаться, проводить мозговые штурмы и анализировать данные.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-8° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.48
-0.65 86.28
-0.51
Мечты, стратегии и планы: китайский совет дня на четверг, 3 февраля

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