Мечты, стратегии и планы: китайский совет дня на четверг, 3 февраля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 3 февраля?

В этот день захочется что-то новое совершить. Ну, там, проект какой придумать. Или новую работу найти. Помечтать, конечно, будет можно, но вот вряд ли те дела, которые вы начнете в четверг, приведут к какому-нибудь большому результату.

Последний день старого года (а четверг именно таков) — это день с минимальным количеством энергии. И на большие свершения ее точно не хватит.

Так что живем в четверг в режиме энергосбережения, планируем, мечтаем и высчитываем наиболее выгодные варианты. Благоприятно много общаться, совещаться, проводить мозговые штурмы и анализировать данные.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.