Какой напиток нормализует уровень сахара в крови

Ученые советуют диабетикам придерживаться особой диеты

Несмотря на то, что страдающим диабетом прописывают множество лекарств, специалисты рекомендуют для поддержания нормального уровня сахара в крови также соблюдать особую диету. Так, британские ученые советуют обязательно употреблять в пищу вишневый сок. Исследование, результаты которого опубликованы в журнале «Питание и наука о продуктах питания», подтвердило, что этот напиток благотворно влияет на организм и помогает нормализовать уровень глюкозы.

Как объясняет Daily Express, в напитке - высокое содержание антоцианов (пигментов, придающих вишне красный цвет), которые «обладают стимулирующими свойствами, способствующими высвобождению инсулина». Таким образом, восстанавливается его выработка в организме, и сахар приходит в норму.

Чтобы проверить гипотезу, было отобрано 19 женщин из числа пациентов, направленных в клинику диабета больницы Шариати, которые страдали диабетом и имели высокий уровень сахара в крови. Пациентов просили употреблять по 40 граммов кислого вишневого сока ежедневно в течение шести недель.

Спустя полтора месяца оказалось, что у большинства снизился вес, давление, уровень сахара в крови и уровень холестерина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что увеличился рост числа детей-диабетиков после COVID-19.