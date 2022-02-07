Родственники жертв «банды Цапков» просят Александра Бастрыкина о встрече

Годы идут, а вместо точки в деле о зверствах на Кубани кущевской банды Цапков-Цеповязов до сих пор стоит многоточие. В конце января этого года родственники жертв ОПГ обратились за помощью в Совет Федерации. В ходе беседы с сенатором Еленой Афанасьевой они напомнили, что многие преступления до сих пор не расследованы.

Устав ждать, когда расследование сдвинется с места, они направили письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором детально изложили положение дел и попросили о личной встрече. Текст письма есть в распоряжении 5-tv.ru.

Федя Обнал и причем здесь СБУ

Осенью 2021 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал материалы о преступлениях «банды Цапков» против бизнесменов. Тогда ущерб был оценен в один миллиард рублей, а с руководителя ГСУ СК РФ Дениса Колесникова было затребован доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении Федора Стрельцова. Именно его следствие подозревает в экономических и общеуголовных преступлениях в отношении предпринимателей, как Краснодарского края, так и Ростовской области. До сих пор известный, как Федя Обнал, Стрельцов не задержан и скрывается на Украине.

«Скрывшись от следствия, Стрельцов получил защиту от Службы Безопасности Украины (СБУ), которая с его участием провела провокацию по задержанию граждан Украины, которые якобы по заданию российских спецслужб пытались похитить Стрельцова и привести его в СК РФ», — рассказывают родственники жертв.

По их словам, за данную провокацию ему были выданы новые документы и предоставлена для проживания конспиративная квартира, охраняемая СБУ.

«Откуда он под руководством СБУ организовал массированную информационную кампанию в отношении следователей СК РФ, которые расследуют его уголовное дело, свидетелей и потерпевших. Стрельцов постоянно звонит жителям станицы Кущевская и заявляет, что скоро все его дела будут прекращены и он вернется в РФ», — отмечают пострадавшие.

Землевладельцы на крови

Стоит на месте и дело об убийстве главы администрации муниципального округа «Кущевский район» Бориса Москвича в январе 2002 года. Несколько месяцев назад Бастрыкин также требовал от руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрея Маслова представить доклад о ходе проведенных следственных действий и собранных доказательствах.

Согласно показаниям члена «банды Цапков» Владимира Алексеева чиновник стал жертвой конфликта вокруг совхоза «Степнянский». Тогда Алексеев рассказал следствию обо всех обстоятельствах того преступления и назвал заказчиков. В своих показаниях он упоминал Николая и Сергея Цапков, Вячеслава Цеповяза и его жену Наталью Цеповяз (Стришнюю). Мотивом убийства чиновника, как предполагается, стало стремление завладеть 20 тысячами гектар государственной земли бывшего совхоза, которая была предоставлена в пользование с обязательством погашения долгов этого хозяйства перед ГУП «Кубанский продовольственный фонд».

«Однако долги погашены не были, а земля при попустительстве чиновников из ГУП „КПФ“ была присвоена главарями банды и членами их семей. Глава администрации Кущевского района Борис Москвич потребовал вернуть землю государству, но был убит», — отмечается в письме Бастрыкину.

Родственники жертв «банды Цапков» добавили, что с тех пор заказчики убийства чиновника «стали крупными землевладельцами в Краснодарском крае, наращивая свои преступные активы за счет убийств фермеров, вымогательства и бандитизма».

Запоздалые признания

Наталья и Вячеслав Цеповяз могут иметь отношение и к другим преступлениям. Как сообщил на допросе Владимир Алексеев (Вова Беспредел), отмечается в письме Бастрыкину, они в свое время заказали — отца и сына Богачевых, Анатолия Смольникова, несовершеннолетнего внука и водителя Сергея Бегиджанова. По словам представителей потерпевших, Алексеев долгое время не рассказывал об этом по просьбе адвоката кущевской банды, который обещал вознаграждение от четы Цеповяз.

«Несмотря на признательные показания Алексеева В. В., убийство Москвича Б. Е. так и остается не раскрытым, а Вячеслав Цеповяз и его бывшая жена Наталья Цеповяз (Стришняя) так и не привлечены к уголовной ответственности, продолжая владеть активами, полученными в результате деятельности кровавой „банды Цапков“», — подчеркивают заявители.

Они добавили, что все это время «активы главарей кущевской банды и членов их семей, за счет которых содержали боевиков, приобретали оружие, коррумпировали судей, силовиков и прокуроров, так и продолжают оставаться в их собственности или в собственности их покровителей». Все это, по их мнению, позволяет оставаться фигурантам уголовных дел вокруг деятельности «банды Цапков» оставаться «без внимания следствия», а также продолжать обогащаться.

Пора поставить точку

Родственники жертв кровавых преступлений на Кубани начала нулевых не оставляют надежды восстановить справедливость и призвать всех участников банды к ответу.

«В своем обращении к президенту РФ все мы выразили обеспокоенность, что по нашему мнению снова нашлись высокие покровители главарей кущевской банды и членов их семей в силовых структурах, которые взяли их под свою защиту и оберегают их преступно полученные капиталы, и это при том, что все мы так и не смогли получить установленную судом компенсацию за убитых наших родственников», — подчеркивают они в письме к Александру Бастрыкину.

Они уверены, что личная встреча с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным не позволит «высоким покровителям» продолжать тормозить расследование. Кроме того в качестве меры воздействия родственники просят забрать расследование ключевых уголовных дел под контроль Центрального аппарата Следственного комитета России.