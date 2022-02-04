Расслабляться рано: астролог назвала самые опасные дни февраля

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист Эксклюзив 7 248

Столкновение энергий, захватывающие эмоции и досадные происшествия — последний месяц зимы приготовил немало сюрпризов.

Фото, видео: Depositphotos / Melpomene; 5-tv.ru

Последний месяц зимы может преподнести сюрпризы представителям зодиакального круга, причем не всегда приятные.  В какие же именно даты стоит быть особенно острожными и на какие моменты стоит обратить внимание, чтобы избежать неприятностей? Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.

По словам специалиста, в феврале будет четыре особенно непростых момента, негативный фон, который распространится не только на один из указанных дней, но также и на две предшествующие и две последующие даты. Это нужно обязательно учитывать, трактуя прогноз астролога.

«Первая дата — 11 февраля, когда Меркурий соединяется с Плутоном. В этот день могут произойти какие-то непредвиденные события, связанные с поступающей информацией, а также перемещениями. В зону влияние попадет транспорт, а также объекты, находящиеся под землей. Вероятны ЧП в шахтах или метро, подземные взрывы», — отмечает Никольская.

Еще одна значимая дата нынешнего месяца — это Полнолуние в ночь на 16 февраля. Влияние этого события будет распространяется на всех нас с 13-14 по 19 февраля. Луна перейдет в знак Льва, а Солнце будет в Водолее. В связи с этим, энергия будет буквально переполнять многих.

При этом соединение Марса с Венерой будет, с одной стороны, немного гармонизировать ситуацию, а с другой, повышать накал страстей. Обостренное чувство собственности возобладает над всеми другими. Возможны приступы ревности, желание все контролировать, настаивать на своем, во что бы то ни стало.

Неожиданностей стоит ждать и в финансовой сфере. Некоторые захотят пойти на риск, но в итоге могут потерять деньги.

Опасным днем астролог назвала и 24 февраля, а также два дня до и два после этой даты. Уже с 21 и до 28 февраля не стоит отправляться в поездки или путешествия. Дело в том, что из-за конфликтных аспектов между Меркурием и Ураном все может пойти не по плану. Любая информация может быть использована против вас и против других людей.

В этот период опасностью пронизана воздушная стихия, а также сферы технологий — возможно интенсивное распространение инфекций, происшествия с газом.

Однако, как отмечает Никольская, отчаиваться все же не стоит. Лучше быть более внимательными, заботиться о здоровье и сохранять добрые отношения с близкими. И тогда благоприятный период не заставит себя ждать.

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