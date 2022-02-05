Как по внешности определить профессию человека и его проблемы со здоровьем

Физиономист Елена Мифф объяснила, на что следует обращать внимание при знакомстве с человеком.

Внешность может многое рассказать о человеке: его предпочтениях, состоянии здоровья и даже сфере деятельности. Профессия накладывает серьезный отпечаток на каждого из нас, поэтому обладая определенными знаниями, можно легко определить, какой работе посвящена жизнь вашего собеседника. О том, как определить профессию по внешним признакам, а также о ее пагубном влиянии на внешность, в беседе с 5-tv.ru рассказала физиономист Елена Мифф.

Как по внешности определить профессию человека

«Сразу скажу, что нужно сразу включать наблюдательность и синдром Шерлока Холмса», — отметила специалист.

По ее словам, врача можно всегда определить по опрятному внешнему виду и ухоженным рукам. Музыканты подсознательно начинают двигаться в такт музыки.

«Преподаватель, например, он всегда опрятен и всегда любит поучать. Особенно, если это преподаватель с большим опытом работы. Человек, например, с государственных служб. К примеру, если это представитель, работник министерства, то, скорее всего, если женщина отработала всю жизнь в министерстве, она и на пенсии будет красиво одеваться: делать начесы, прически и какие-то красивые украшения», — рассказала физиономист.

Военные, считает эксперт, обычно предпочитают костюмы цвета хаки, у них поставленные голос и прямой взгляд.

«Айтишники. Раньше было признанно считать, айтишники бывают двух видов: это худые и стройные, не броско одетые или полные. Часто говорили о том, что они много пьют пива. Сейчас времена меняются, и мода диктует свои тенденции. Сейчас есть очень опрятные, очень визуально приятные, и вообще в жизни не скажешь, что они айтишники», — дополнила Мифф.

Пагубное влияние профессии на здоровье

У людей, работающих в шахтах, сложных экстремальных условиях, по словам физиогномиста, рано или поздно начинаются проблемы с кожей: она обветривается, сушится, трескается — состояние клеток нарушается, и за этим следуют другие кожные проблемы. С такими же осложнениями сталкиваются, по словам Мифф, альпинисты.

«Часто бывает (У фотографов. - Прим. ред.) левый глаз больше в морщинах, чем правый, потому что они всегда прищуриваются и всегда работают в этом направлении. Поэтому это может быть основным фактором, отличающим их от других людей», — резюмировала эксперт.

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