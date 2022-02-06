Убийственный отвар: как в попытках предотвратить инсульт можно приблизить смерть

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 23 593

Невролог Рожнова объяснила опасность профилактики инсульта народными средствами

Фото, видео: Depositphotos / spiegelka; 5-tv.ru

Невролог советует: вместо того чтобы проводить профилактику самостоятельно при помощи народных средств, лучше проконсультироваться с врачом.

Врачи уверены: вместо того, чтобы прибегать к лечению или профилактике заболеваний теми или иными народными средствами, лучше проконсультироваться с квалифицированным специалистом. В противном случае - последствия могут быть крайне серьезными, вплоть до летального исхода.

Так, довольно популярная спиртовая настойка зрелых сосновых шишек с яблочным уксусом далеко не такая безобидная и полезная, как о ней пишут на множестве форумов. Этому средству приписывают способность разжижать кровь или предотвращать инсульт. Однако на деле вместо того, чтобы избежать страшных диагнозов, можно их приблизить. Речь идет в первую очередь о пациентах с рядом хронических заболеваний.

Врач-невролог Елизавета Рожнова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала о том, кому и почему противопоказано использование подобных настоек и чем это может грозить. 

«Чтобы говорить о лечении и профилактике инсульта, нужно понимать, что такое инсульт, — отметила медик, — Инсульт — это нарушение мозгового кровообращения. Он бывает двух видов: геморрагический, который развивается из-за разрыва сосуда и кровоизлияния из него в вещество головного мозга, и ишемический, который возникает из-за закупорки просвета сосуда и прекращения дальнейшего кровотока по нему».

Специалист подчеркнула, что ишемический инсульт является следствием другого тяжелого заболевания, осложнением.

«Эти заболевания вам известны. Это гипертоническая болезнь, сахарный диабет, нарушения ритма сердца. Если в вашей семье нет отягощенного анамнеза по этим заболеваниям, и вы сами не страдаете этими заболеваниями, в таком случае мы рекомендуем пациентам вести здоровый образ жизни», — пояснила Рожнова.

Она также подчеркнула, что в случае, если у вас все-таки есть один из перечисленных недугов, то необходимо придерживаться строгих рекомендаций лечащего врача и не заниматься самодеятельностью.

«Ваш лечащий врач назначает лечение в соответствии с правилами доказательной медицины. Это значит, что препараты имеют определенный класс эффективности и безопасности, поскольку прошли ряд клинических испытаний», — подчеркнула медик.

Народные средства подобных испытаний не проходят, потому никто не может гарантировать не только их пользу, но и безвредность.

«Настойка зрелых сосновых шишек с яблочным уксусом не проходила этих исследований. Мы не можем говорить не то, что о ее эффективности, но об ее безопасности. Более того, ее раздражающий состав может нанести вред здоровью пациентов, которые имеют заболевания пищеварительной системы», — предостерегла специалист.

Гораздо эффективнее обратиться за квалифицированной медицинской помощью сразу, нежели навредить себе сомнительными средствами и все равно в итоге оказаться в больнице, но уже с целым букетом сопутствующих проблем, последствия которых могут быть даже смертельными. 

Ранее 5-tv.ru писал о напитке, разжижающем кровь и предотвращающем образование тромбов.

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