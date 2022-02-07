Учительницу из Петербурга уволили за чтение школьникам стихов Хармса

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 122

Директор гимназии назвала поэта «врагом народа». Педагогу сказали, чтобы она написала заявление об уходе.

Учительницу из Петербурга уволили за чтение школьникам стихов Хармса

Фото: Depositphotos / linavita

Учительницу петербургской гимназии № 168 Серафиму Сапрыкину попросили написать заявление об увольнении после чтения старшеклассникам стихов поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам педагога, в декабре 2021-го директор гимназии собрала экстренное совещание, на котором назвала литераторов «врагами народа» и «пособниками фашистов». Сапрыкиной сообщили, что она должна написать заявление об уходе:

«Если я не уволюсь сама, то меня «уволят по статье «утрата доверия», так как мне нельзя доверять детей, я совершенно неподконтрольна», — поделилась учительница.

Директор гимназии заявила, что Хармс и Введенский были заслуженно «схвачены НКВД и умучены за свои преступления». При этом Сапрыкина обратила внимание на то, что урок прошел с разрешения завуча, которая изначально «была в восторге» от идеи.

Поэты Александр Введенский и Даниил ХармсПоэты Александр Введенский и Даниил Хармс. www.globallookpress.com / Russian Archives

Даниил Хармс в 1942 году был арестован за «пораженческие настроения» и помещен в следственный изолятор «Кресты», где затем скончался. Александра Введенского арестовали по обвинению в контрреволюционной агитации, он умер от плеврита при этапировании в эшелон в Казань в 1941 году.

Как писал 5-tv.ru, ранее петербургские чиновники выступили за удаление граффити с Даниилом Хармсом.

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