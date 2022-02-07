Наташа Королева объяснила, почему Тарзан решил прекратить карьеру стриптизера
Наташа Королева сообщила о завершении карьеры Тарзана
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
Индустрия стриптиза, кажется, навсегда потеряла танцора Сергея Глушко.
Накануне 52-летия стриптизер Сергей Глушко, известный как Тарзан, решил завершить карьеру. Подтолкнуло его к этому, по словам жены Наташи Королевой, новое увлечение — живопись.
На днях Тарзан представил на суд общественности свою первую выставку картин. В столичный арт-бар он приглашал всех желающих, и многие знаменитости пришли. Королева, которая всегда и во всем поддерживает мужа, рассказала о причинах смены деятельности супруга.
«Стриптиз по большому счету — та страница, которая уже закрыта: и по возрасту, и по энергии. Давайте будем честными. Да, Сережа в прекрасной форме. Я понимаю, конечно, что можно и до 70 лет, но у него у самого уже нет желания», — сообщила знаменитость.
По словам любимой супруги, танцор просто уже перенасытился и перегорел. А новое увлечение, уверена Королева, станет не просто отдушиной, но и перспективным делом.
К слову, задатки живописца у Глушко появились еще в детстве, но раскрыл он их только в художественной школе. Повзрослев, будущий артист увлекся танцами. Лишь из-за пандемии коронавируса муж Наташи Королевой решил вернуться к рисованию. Ведь заработок у танцовщика, как и у многих знаменитостей, тогда поубавился. В попытке компенсировать его Тарзан написал портреты нескольких звезд.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тарзан нелестно отозвался о невестке сына Архипа.
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