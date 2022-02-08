Итоги переговоров Путина и Макрона в Кремле

Только что в Кремле завершились переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Обсуждение самых острых вопросов — а это украинский кризис и европейская безопасность — затянулось на пять часов. За неделю президенты России и Франции созванивались трижды и, наконец, решили встретиться лично. Соблюдая антиковидные меры, сели на приличном расстоянии, на разных концах стола. О том, как проходили переговоры, репортаж корреспондента МИЦ «Известия» Игоря Балдина.

В Кремль Макрон спешил прямиком из аэропорта «Внуково-2». Времени мало, а тем для переговоров — много. Задумчив, замечают репортеры.

Впрочем, навстречу Путину Макрон идет уже с улыбкой на лице. Приветствие — по всем правилам социальной дистанции. Сперва небольшая заминка: «Где переводчик?» — спрашивает президент. Оказывается, перевод синхронный.

Это первая личная встреча за два года, но президенты часто созванивались. Владимир Путин Макрона называет другом, обращается к нему на «ты». И подчеркивает важность этих переговоров.

С собой президент Франции привез, как он сам рассказал накануне, предложения по деэскалации конфликта на границе с Украиной.

Фон для переговоров не самый приятный. Западные политики утверждают, что Россия готовит нападение на Украину. НАТО и Вашингтон активно поставляют в Киев летальное вооружение. Тонны тяжелой техники сейчас на границе с Донбассом. Ситуация очень непростая. И Москве важно понять, что по поводу европейской безопасности думает Париж. Ведь именно Франция претендует на главенство в ЕС.

«Это протокол. А самая важная встреча, конечно, впереди. Путин и Макрон во время ужина обсудят все важные вопросы. Потом будет итоговая пресс-конференция. Нас просят выйти из зала, но мы успеваем снять, как выглядят десерты — это пирожное и печенье. Журналистский ужин чуть скромнее — состоит из бутербродов и булок. Несколько часов в пресс-центре французские и российские СМИ дожидаются начала пресс-конференции», — говорит корреспондент МИЦ «Известия» Игорь Балдин.

История с вымышленной войной Москвы и Киева началась после того, как Москва предъявила НАТО и ЕС свои требования по гарантиям безопасности: не расширять Альянс, не включать в него Грузию, Молдавию и Украину. Ответ был письменным, его долго не обнародовали, но и после утечки (через испанскую El Pais) никакой сенсации не случилось: США предлагают дать нашим инспекторам доступ к военным объектам в Польше и Румынии — в ответ на доступ американских инспекторов к нашим. И все.

Так или иначе Франция всегда занимала особое место не только в ЕС, но и в архитектуре всей европейской безопасности. Когда разгорелся конфликт на Донбассе, именно она вместе с Германией и Россией предложила Украине мирное решение вопроса — Минские соглашения и встречи в Нормандском формате. Другое дело — как к этим самым соглашениям сейчас относятся в Киеве. Глава СНБО, например, недавно прямым текстом заявил: они были ошибкой.

Для Макрона этот визит очень важен. Он может добавить ему очков на предстоящих президентских выборах — они уже в апреле. Поднять его статус в ЕС — Франция и Германия здесь традиционно борются за лидерство. Но совсем другой вопрос: какую роль встреча сыграет в нормализации отношений России с западом и НАТО.

Интересен и маршрут Макрона. Сначала он проводит переговоры с Путиным в Москве. Затем летит в Киев. Чтобы донести до Украины сразу: позицию и России, и Франции.

Перед вылетом в Москву, Макрон разговаривал с президентом США Байденом. Через неделю в Россию прилетит канцлер Германии Олаф Шольц. Визит это запланированный, объясняют в Кремле, и напрямую с приездом Макрона не связан.

Главные темы переговоров с Берлином будут все те же — Украина, Минские соглашения, европейская безопасность. Больших ожиданий здесь нет, но может быть отношения России и ЕС удастся хотя бы направить в нужное русло.