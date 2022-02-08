Как выглядит жилье Германа-младшего, пострадавшее от коммунальной аварии

Режиссер Алексей Герман-младший пожаловался на очередной потоп в своей петербургской квартире. По его словам, крыша продолжает течь даже после капитального ремонта дома.

«У меня течь стало чуть меньше. Видимо, подтаяло, но капает. Я знаю, что у соседей течет в разных квартирах. Снега чуть меньше на крышах становится — чуть меньше течет. Вообще протечек в доме много. У дома, как и у многих домов в Питере, многолетняя история протечек. У меня уже несколько лет подтекает. Потом произошел капремонт крыши, который, по-моему, в сентябре закончился официально, но все равно продолжает протекать», — рассказал кинематографист 5-tv.ru.

Герман оставляет гневные посты в соцсетях и отмечает, что жильцы дома относились бы к проблеме спокойнее, если бы от управляющей компании следовала адекватная реакция. Однако управдом не отвечает, ЖКС тоже молчит.

«После большой протечки в сентябре мы составили акт, я интеллигентно спросил: будете ли вы как-то компенсировать? Все пропали, естественно», — сказал режиссер.

Первый год, поделился кинематографист, он устранял протечки за свой счет. Теперь же Герман намерен идти в суд, чтобы получить компенсацию. После многочисленных потопов в квартире ему нужно переделывать потолок и, возможно, полностью менять напольное покрытие.

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