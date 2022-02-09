Две яркие полоски: Тарасов сообщил о новой беременности жены

Известный футболист не поверил глазам, увидев результат контрольного тестирования Анастасии Костенко. Кажется, семейству пора готовиться к новым приключениям.

Футболист Дмитрий Тарасов поделился с фанатами неожиданно приятной новостью. Его супруга-модель Анастасия Костенко снова беременна. Обо всех деталях спортсмен рассказал в Instagram.

Как известно, у четы уже есть трое детей — две дочери Милана и Ева, а также наследник Алексей. Мальчика Костенко родила совсем недавно, 29 октября прошлого года. Влюбленные не планировали пополнения в ближайшее время. Для них самих беременность стала шоком. И вот главное тому доказательство.

Тарасов опубликовал часть переписки с женой. Сначала оба обсуждают бытовые вопросы, а затем Анастасия вдруг присылает Дмитрию фото положительных тестов на беременность. На одном — две полоски, на втором, контрольном — плюс.

«Моя женщина умеет удивлять!» — прокомментировал ситуацию футболист.

Причем заметно, что в переписке он, ошарашенный новостью, даже сорвался на бранные слова.

Instagram @tarasov23

Личная жизнь Дмитрия Тарасова круто изменилась после развода с поющей ведущей Ольгой Бузовой. В тех официальных отношениях спортсмен состоял четыре года, но дива не собиралась рожать, предпочтя карьеру. Как только мужчина ушел к юной модели, сразу же обзавелся огромной семьей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему жена Дмитрия Тарасова вынуждена платить алименты его экс-супруге.