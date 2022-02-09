Курбана Омарова застали целующимся с женой российского футболиста

Бывшего мужа телеведущей Ксении Бородиной подозревают в романе с замужней женщиной. По данным StarHit.ru, бизнесмен Курбан Омаров тайно встречаются с супругой знаменитого российского футболиста Федора Кудряшова. Знает об этом последний или нет — большой вопрос.

Как пишет издание, 41-летнего бизнесмена застали милующимся с Анастасией в одном из элитных ресторанов Москвы. Влюбленные сидели за столиком в отдаленном углу, о чем-то беседовали и не стеснялись демонстрировать нежных чувств друг к другу. Омаров с вожделением смотрел на жену Кудряшова, умилялся, когда та смеялась, что есть сил, и постоянно целовал.

В публикации уточняется, что ресторан Курбан и Анастасия покинули далеко за полночь, уехав на шикарном Mercedes в неизвестном направлении.

Близкие знакомые в разговоре с журналистами признали, что сердце Омарова уже занято. Однако не стали подробно комментировать ситуацию с возможной изменой Анастасии футболисту Кудряшову.

Instagram @nastya.kudryashova

Федор и Анастасия Кудряшова состоят в отношениях больше 15 лет. У супругов двое детей, но в последнее время они немного «подостыли» друг к другу. В социальных сетях перестали появляться совместные фото, прекратились публичные признания в любви. В разговоре со СМИ друг семьи рассказал, что футболист и мать его детей не так давно решили расстаться. Но до официального расторжения брака дело пока не дошло.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший муж Ксении Бородиной похвастался новым авто за 18 миллионов рублей.