🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Дочь Валерии о домашнем насилии: «Сама проходила через этот ад»

|
Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 029

Дочь Валерии призналась, что сталкивалась с домашним насилием

Дочь Валерии о домашнем насилии: «Сама проходила через этот ад»

Фото: Instagram @shena_music

SHENA рассказала, почему долго не появлялась в соцсетях.

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина, выступающая на сцене под творческим псевдонимом SHENA?, поделилась неожиданным признанием. В своем Instagram-аккаунте она рассказала, что лично сталкивалась с домашним насилием.

«В 2021 году ужасающая ситуация, которая впервые случилась со мной, когда я еще была ребенком, а потом еще несколько раз происходила в течение всей жизни, произошла снова», — написала девушка.

Дочь Валерии подчеркнула, что в связи с этими проблемами несколько месяцев не появлялась в соцсетях.

«Вы знаете, я всегда публично выступаю за принятие закона о домашнем насилии, так как сама проходила через этот ад. В конце 2021 года поддержала акцию метрополитена #мыслипоновому», — рассказала Шульгина в сторис.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 

Публикация от SHENA? (@shena_music)

Поклонники Анны обрадовались, что она наконец вернулась в соцсети и посочувствовали ее проблемам.

«Пусть все сложится наилучшим образом»;

«Мы ждали вашего возвращения!»

«Шена, дорогая, я очень рада, что вы опять с нами. И пусть у вас все будет хорошо!» — отметили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Шульгина страдает от панических атак.

Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
74.80
-0.50 85.38
-0.51
Освобождение от оков: как десятые лунные сутки отразятся на жизни людей

Последние новости

17:23
Избиение дочери лидера группы Jah Division в магазине попало на видео
17:15
Волочкова объяснила возвращение Олега своей неповторимостью: «Я — ураган!»
17:15
Как Лев Лещенко отпраздновал 80-летний юбилей?
16:59
Семенович пожаловалась на странные «побочки» липосакции: «Чуть-чуть осталось»
16:52
Стадо диких кабанов прошло ровным строем по садоводству в Ленобласти
16:45
Пять признаков того, что Вселенная направляет человека к его судьбе

Сейчас читают

Момент убийства кассирши «Пятерочки» грабителями с битами попал на видео
Галлюцинации и ложные воспоминания: невролог об опасности препаратов от кашля
Даты рождения людей, чья жизнь кардинально и бесповоротно изменится в 2022 году
Назван простой способ побороть бессонницу за одну минуту

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год