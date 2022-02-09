Дочь Валерии о домашнем насилии: «Сама проходила через этот ад»

SHENA рассказала, почему долго не появлялась в соцсетях.

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина, выступающая на сцене под творческим псевдонимом SHENA?, поделилась неожиданным признанием. В своем Instagram-аккаунте она рассказала, что лично сталкивалась с домашним насилием.

«В 2021 году ужасающая ситуация, которая впервые случилась со мной, когда я еще была ребенком, а потом еще несколько раз происходила в течение всей жизни, произошла снова», — написала девушка.

Дочь Валерии подчеркнула, что в связи с этими проблемами несколько месяцев не появлялась в соцсетях.

«Вы знаете, я всегда публично выступаю за принятие закона о домашнем насилии, так как сама проходила через этот ад. В конце 2021 года поддержала акцию метрополитена #мыслипоновому», — рассказала Шульгина в сторис.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SHENA? (@shena_music)

Поклонники Анны обрадовались, что она наконец вернулась в соцсети и посочувствовали ее проблемам.

«Пусть все сложится наилучшим образом»;

«Мы ждали вашего возвращения!»

«Шена, дорогая, я очень рада, что вы опять с нами. И пусть у вас все будет хорошо!» — отметили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Шульгина страдает от панических атак.