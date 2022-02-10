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«Все понимают»: Лавров поправил переводчицу на встрече с главой МИД Британии

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 5 491

Лавров: РФ ответит Британии взаимностью на шаги по нормализации отношений

Фото, видео: Depositphotos / Elena Schweitzer; 5-tv.ru

Переговоры двух министров проходят в Москве.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проконтролировал перевод его фразы, адресованной британской коллеге Лиз Трасс, и исправил неточность.

Глава МИД РФ говорил о выступлении премьера Великобритании Бориса Джонсона в Палате общин по поводу отношений с Кремлем. Переводчица, в свою очередь, допустила ошибку, назвав местом мероприятия Палату лордов. Российский министр оперативно отреагировал на оговорку и поправил ее, после чего отказался от перевода слов Трасс, заявив, что «тут все понимают».

На встрече Лавров отметил, что нормализовать отношения Москвы и Лондона можно только через равноправный диалог. По его словам, сейчас отношения находятся на самой низкой отметке за последние годы.

«Когда такие подходы применяются, это сразу дает позитив, примером этому служит продолжающееся наращивание нашего торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, расширение культурных и гуманитарных связей», — пояснил Сергей Лавров.

Глава МИД РФ также обратил внимание на беспрецедентность сегодняшней встречи с британской коллегой.

«Буквально завтра встречаются, тоже в Москве, главы министерств обороны наших стран», — заметил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лавров поздравил коллег с Днем дипломатического работника.

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