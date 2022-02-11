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ТОП-3 знаков зодиака, для которых День всех влюбленных может превратиться в ад

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 6 468

Предстоящий День святого Валентина может обернуться настоящей катастрофой для некоторых представителей зодиакального круга.

ТОП-3 знаков зодиака, для которых День всех влюбленных может превратиться в ад

Фото: Depositphotos / AntonioGuillemF

Приближается День святого Валентина. Влюбленные совсем скоро начнут оказывать друг другу повышенное внимание, дарить подарки и проводить романтические вечера. Однако далеко не все свидания закончатся успешно, особенно для представителей трех знаков зодиака. Астрологи предупреждают: если они не прислушаются к советам звезд, то 14 февраля превратится для них в ад.

Рак

Раки — примерные семьянины и хорошие работники. Однако эти две сферы жизни редко находятся в гармонии, вот и Ракам приходится постоянно балансировать на грани. 14 февраля — отличный день для того, чтобы уделить время любимой, провести с ней больше времени. Поверьте, внимание порой гораздо ценнее материальных ценностей. Одиноким же Ракам стоит быть осторожными с новыми отношениями — велик риск разочароваться, пишет сайт «Униан».

Скорпион

Скорпионам может не хватать страсти и романтики в отношениях, однако заявлять об этом своему партнеру — будет большой ошибкой. Пришло время взять инициативу в свои руки и отправиться в неожиданное путешествие. Поверьте, вторая половинка вас однозначно поддержит. У одиноких же Скорпионов есть вероятность вернуть былые отношения. Однако хорошенько подумайте — стоит ли игра свеч?

Козерог

Козерогам в День святого Валентина лучше уделить время себе: сходите в салон красоты или вознаградите себя покупками. Помните, что прекрасное настроение — это лучшее украшение для вас. В отношениях с партнером возможны ссоры и конфликты, поэтому предоставьте ему возможность спланировать ваш романтический вечер самому.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ТОП-4 знаках зодиака, которых 14 февраля ожидает настоящий день любви.

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