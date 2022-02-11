Прощай, ретроградный гнет! Астролог рассказал, что нужно успеть до конца февраля

Начало 2022 года оказалось непростым для многих. Ретроградное движение сразу двух планет — Меркурия и Венеры, а также нахождение Сатурна и Урана в квадратуре оказывало невероятное давление на всех жителей земного шара. Однако сейчас, в середине февраля, положение планет становится куда более благоприятным для новых начинаний, чем определенно стоит воспользоваться.

Экстрасенс, астролог Денис Холодницкий в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, какие возможности подарит людям вторая декада февраля и почему от таких подарков не стоит отказываться.

«Совсем недавно закончили свое ретроградное движение и Венера, и Меркурий. И я уверен, все, абсолютно все выдохнули с облегчением. А теперь еще и Уран с Сатурном, выходят из своей квадратуры, а значит заканчивается борьба старого и нового, от которой, как обычно, больше всех страдаем мы с вами, обычные люди», — отметил специалист.

Холодницкий также подчеркнул, что Венера еще не набрала скорость и идет сейчас достаточно медленно, по Козерогу.

«Это значит, что будут присутствовать остаточные явления внутренней сдержанности. Явно заметны проблемы с выражением своих чувств и эмоций, — рассказал астролог, — Тем не менее, это хороший промежуток времени для начала отношений. То, что начинается в этот период, приобретет фундаментальную значимость и продлится долго».

Вторая половина февраля также хороша для рабочей деятельности, связанной с коммуникациями. Им будет потворствовать соединение Меркурия и Плутона.

«Это очень хороший промежуток времени для всего что связано с рабочей деятельностью и коммуникацией, — уверен астролог, — Плутон дает нам крутые ораторские способности и силу убеждения, хорошее время для рекламы. Серьезная и сосредоточенная деловая атмосфера продлится до 14 февраля. Это промежуток для новых идей, разработки новых планов и завязывания новых контактов. Любые связи сейчас (идут. — Прим. ред.) на ура».

В конце зимы все происходящее наконец-то сконцентрируется в ваших руках. Больше нельзя свалить все свои беды и проблемы на ретроградный Меркурий, с иронией отметил экстрасенс. Сейчас вообще нет ни одной ретроградной планеты.

«Ловим позитивный вайб от Венеры, а Плутон добавит Вам плюс пять к харизме. Пользуйтесь этим моментом и действуйте!» — подытожил таролог.

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