Любимый салат Брежнева: рецепт «кремлевской хряпы» от шефа Емельяненко
Если вы не знаете, что делать с остатками кочана капусты в вашем холодильнике, то именитый кулинар поможет сотворить из него изысканное блюдо.
Фото, видео: YouTube @Шеф-повар Василий Емельяненко
Практически у каждого жителя России хранится в холодильнике капуста. Нередко многие ломают голову над тем, где использовать этот продукт. Ведь супы уже сварены, а солянка была совсем недавно. Для решения этого вопроса на помощь домашним кулинарам приходит шеф-повар Василий Емельяненко с рецептом любимого капустного салата Леонида Брежнева под названием «кремлевская хряпа».
Ингридиенты
- Капуста — 1 кочан;
- Морковь — 2 штуки;
- Свекла — 1 штука;
- Острый перец — 1 штука;
- Луковица — 1 штука;
- Уксус 9% — ¼ стакана;
- Растительное масло — 1/3 стакана;
- Вода — 1,5 стакана;
- Лаврушка — небольшой лист;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Сахар — по вкусу;
- Соль — 0,5 столовой ложки.
Способ приготовления
В начале берем капусту, измельчаем ее и кладем в глубокую миску. Нарезаем луковицу тонкими полукольцами, натираем морковь и свеклу на терке — отправляем ингредиенты к капусте.
Шеф Емельяненко решил улучшить вкус салата с помощью измельченного острого перца, хотя в оригинальном рецепте его нет. Нарезаем перец и отправляем в миску.
Делаем маринад. Для его изготовления потребуется четверть стакана уксуса 9%, половина столовой ложки соли, немного сахара и треть стакана растительного масла — помещаем ингредиенты в глубокую кастрюлю. Разбавляем эту смесь водой — полтора стакана. Добавляем маленький лавровый лист и один зубчик чеснока. Ставим на плиту и ждем полного закипания жидкости.
Заливаем маринадом капусту и прочие ингредиенты в миске — перемешиваем и оставляем мариноваться на двое суток. По истечению времени салат пропитается, окрасится в цвет «борща» и его можно подавать к столу.
Приятного аппетита!
Ранее 5-tv.ru рассказывал о рецепте московского борща от шефа Емельяненко.
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