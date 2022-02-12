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Любимый салат Брежнева: рецепт «кремлевской хряпы» от шефа Емельяненко

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 322

Если вы не знаете, что делать с остатками кочана капусты в вашем холодильнике, то именитый кулинар поможет сотворить из него изысканное блюдо.

Фото, видео: YouTube @Шеф-повар Василий Емельяненко

Практически у каждого жителя России хранится в холодильнике капуста. Нередко многие ломают голову над тем, где использовать этот продукт. Ведь супы уже сварены, а солянка была совсем недавно. Для решения этого вопроса на помощь домашним кулинарам приходит шеф-повар Василий Емельяненко с рецептом любимого капустного салата Леонида Брежнева под названием «кремлевская хряпа».

Ингридиенты

  • Капуста — 1 кочан;
  • Морковь — 2 штуки;
  • Свекла — 1 штука;
  • Острый перец — 1 штука;
  • Луковица — 1 штука;
  • Уксус 9% — ¼ стакана;
  • Растительное масло — 1/3 стакана;
  • Вода — 1,5 стакана;
  • Лаврушка — небольшой лист;
  • Чеснок — 1 зубчик;
  • Сахар — по вкусу;
  • Соль — 0,5 столовой ложки.

Способ приготовления

В начале берем капусту, измельчаем ее и кладем в глубокую миску. Нарезаем луковицу тонкими полукольцами, натираем морковь и свеклу на терке — отправляем ингредиенты к капусте.

Шеф Емельяненко решил улучшить вкус салата с помощью измельченного острого перца, хотя в оригинальном рецепте его нет. Нарезаем перец и отправляем в миску.

Делаем маринад. Для его изготовления потребуется четверть стакана уксуса 9%, половина столовой ложки соли, немного сахара и треть стакана растительного масла — помещаем ингредиенты в глубокую кастрюлю. Разбавляем эту смесь водой — полтора стакана. Добавляем маленький лавровый лист и один зубчик чеснока. Ставим на плиту и ждем полного закипания жидкости.

Заливаем маринадом капусту и прочие ингредиенты в миске — перемешиваем и оставляем мариноваться на двое суток. По истечению времени салат пропитается, окрасится в цвет «борща» и его можно подавать к столу.

Приятного аппетита!

Ранее 5-tv.ru рассказывал о рецепте московского борща от шефа Емельяненко.

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