Кардиолог назвала полезный напиток для снижения сахара и холестерина в крови
Врач Анна Кореневич объяснила, в каком количестве этот продукт полезен для организма.
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Употребление кофе способствует снижению сахара и холестерина, однако в строго определенном количестве. Об этом рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич, пишет «Российская газета».
«Без вреда для здоровья совершенно точно можно пить две чашки кофе в день. Даже людям с сердечно-сосудистыми проблемами», — пояснила специалист.
Однако в некоторых случаях употребление этого напитка может спровоцировать неожиданную реакцию организма, в частности, паническую атаку. Это случается при индивидуальной чувствительности к кофе.
«У многих повышается сердцебиение кратковременно, а для человека, склонного к паническим атакам, любая непонятная ситуация может провоцировать эту атаку», — пояснила врач, уточнив, что эту проблему решает кардиопсихолог.
В целом же употребление напитка связано со многими преимуществами для здоровья — это касается как молотого, так и растворимого кофе.
«Если человек употребляет одну-две чашки черного кофе без сахара, то риск развития диабета снижается в два раза», — отметила Кореневич.
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