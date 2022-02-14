Кардиолог назвала полезный напиток для снижения сахара и холестерина в крови

Употребление кофе способствует снижению сахара и холестерина, однако в строго определенном количестве. Об этом рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич, пишет «Российская газета».

«Без вреда для здоровья совершенно точно можно пить две чашки кофе в день. Даже людям с сердечно-сосудистыми проблемами», — пояснила специалист.

Однако в некоторых случаях употребление этого напитка может спровоцировать неожиданную реакцию организма, в частности, паническую атаку. Это случается при индивидуальной чувствительности к кофе.

«У многих повышается сердцебиение кратковременно, а для человека, склонного к паническим атакам, любая непонятная ситуация может провоцировать эту атаку», — пояснила врач, уточнив, что эту проблему решает кардиопсихолог.

В целом же употребление напитка связано со многими преимуществами для здоровья — это касается как молотого, так и растворимого кофе.

«Если человек употребляет одну-две чашки черного кофе без сахара, то риск развития диабета снижается в два раза», — отметила Кореневич.

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