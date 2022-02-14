Диетолог рассказала, какая крупа быстро снижает холестерин и защищает от преждевременного старения

Врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала о крупе, помогающей в борьбе с высокими показателями холестерина и улучшающую работу мозга. Об этом она поведала в беседе с «Российской газетой».

По мнению специалиста, этой крупой является булгур. Его главное преимущество над похожим продуктом — манкой, в том, что при варке он сохраняет свою оболочку целой. Так как булгур насыщен пищевыми волокнами, то он будет гораздо полезнее конкурента. В 100 граммах крупы содержится около 30% от суточной нормы. Благодаря пищевым волокнам из организма выводится избыток холестерина и углеводов, а также замедляется процесс их всасывания.

«Эти витамины необходимы для нашей нервной системы — они поддерживают активность нейронов, участвуют в обеспечении процессов запоминания, мышления, способствуют ровному эмоциональному фону. Поэтому употребление булгура также снижает риск нейродегенеративных заболеваний, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона», — отметила специалист.

Этот продукт также способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, аритмии, гипертонии.

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