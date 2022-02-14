🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Диетолог рассказала, какая крупа быстро снижает холестерин и защищает от преждевременного старения

|
Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 122

По словам Юлии Чехониной, благодаря пищевым волокнам продукта из организма выводится избыток углеводов и жировых отложений в сосудах.

Диетолог рассказала, какая крупа быстро снижает холестерин и защищает от преждевременного старения

Фото: Depositphotos / cingisiz

Врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала о крупе, помогающей в борьбе с высокими показателями холестерина и улучшающую работу мозга. Об этом она поведала в беседе с «Российской газетой».

По мнению специалиста, этой крупой является булгур. Его главное преимущество над похожим продуктом — манкой, в том, что при варке он сохраняет свою оболочку целой. Так как булгур насыщен пищевыми волокнами, то он будет гораздо полезнее конкурента. В 100 граммах крупы содержится около 30% от суточной нормы. Благодаря пищевым волокнам из организма выводится избыток холестерина и углеводов, а также замедляется процесс их всасывания.

«Эти витамины необходимы для нашей нервной системы — они поддерживают активность нейронов, участвуют в обеспечении процессов запоминания, мышления, способствуют ровному эмоциональному фону. Поэтому употребление булгура также снижает риск нейродегенеративных заболеваний, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона», — отметила специалист.

Этот продукт также способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, аритмии, гипертонии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американские ученые выявили неожиданное свойство шоколада.

+3° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
76.58
1.59 86.85
1.49
Под какими знаками зодиака рождаются самые слабые мужчины

Последние новости

7:43
Под какими знаками зодиака рождаются самые слабые мужчины
7:33
В постели с врагом: Кто из знаменитостей встречался с абьюзерами?
7:31
Песков: Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины
7:27
Сретение Господне: что можно и нельзя делать 15 февраля
7:25
Кардиолог рассказала о пользе интимной близости для профилактики тромбозов
7:23
Какие дозы алкоголя наносят наименьший вред здоровью

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака
Названы даты рождения людей, чьи судьбы изменят планеты с 14 по 27 февраля
Внимание к мелочам: какие привычки выдают в мужчине психопата
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год