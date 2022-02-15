В окружении Стеши Маликовой сообщили о ее разрыве с возлюбленным

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания– одна из самых завидных невест в отечественном шоу-бизнесе. Недавно красавица отметила свой 22-й день рождения в окружении самых близких подруг. Девушки поздравляли именинницу в одном из столичных ресторанов.

Как признались гостьи звездной наследницы, все было организовано «изысканно и красиво», а сама виновница торжества сказала немало теплых слов в адрес своих родителей.

Для праздника Стефания выбрала элегантный брючный костюм со свободным жакетом оливкового оттенка. Стильный наряд дополняло нежное украшение на волосах в виде веночка из зеленых листьев и белых цветов.

Instagram @steshamalikova

«Стешенька, ты весна! Как же тебе идет этот образ»;

«С веночком просто сказочная принцесса», — отметили подписчики на странице девушки в Instagram.

Наследница артиста с удовольствием принимала поздравления и баловала гостей блюдами молекулярной кухни. При этом, многие заметили, этот вечер Стефания решила провести исключительно в девичьей компании.

Как оказалось, неспроста. Недавно дочь Маликова пережила расставание со своим возлюбленным, игроком НХЛ Кириллом Капризовым, пишет Экспресс-газета, ссылаясь на неназванный источник из окружения знаменитости.

«На эмоциях она даже сказала: «Больше никаких парней!«» — рассказал собеседник издания.

Парочка не афишировала свой роман, однако от глаз внимательных поклонников не ускользнуло, что они вместе отдыхали на Алтае и отмечали фото друг друга в соцсетях, хотя от совместных снимков воздерживались.

Что именно произошло между молодыми людьми,неизвестно, однако теперь выпускница МГИМО решила сосредоточиться на карьере и собственном развитии, а личная жизнь обязательно наладится, ведь всему свое время.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Дмитрий Маликов показал дочь, которую скрывает от публики больше трех лет.