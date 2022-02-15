🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

В окружении Стеши Маликовой сообщили о ее разрыве с возлюбленным

|
Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 174

Наследница певца отметила свой день рождения в кругу близких подруг.

В окружении Стеши Маликовой сообщили о ее разрыве с возлюбленным

Фото: Instagram @steshamalikova

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания– одна из самых завидных невест в отечественном шоу-бизнесе. Недавно красавица отметила свой 22-й день рождения в окружении самых близких подруг. Девушки поздравляли именинницу в одном из столичных ресторанов.

Как признались гостьи звездной наследницы, все было организовано «изысканно и красиво», а сама виновница торжества сказала немало теплых слов в адрес своих родителей.

Для праздника Стефания выбрала элегантный брючный костюм со свободным жакетом оливкового оттенка. Стильный наряд дополняло нежное украшение на волосах в виде веночка из зеленых листьев и белых цветов.

Instagram @steshamalikova

«Стешенька, ты весна! Как же тебе идет этот образ»;

«С веночком просто сказочная принцесса», — отметили подписчики на странице девушки в Instagram.

Наследница артиста с удовольствием принимала поздравления и баловала гостей блюдами молекулярной кухни. При этом, многие заметили, этот вечер Стефания решила провести исключительно в девичьей компании.

Как оказалось, неспроста. Недавно дочь Маликова пережила расставание со своим возлюбленным, игроком НХЛ Кириллом Капризовым, пишет Экспресс-газета, ссылаясь на неназванный источник из окружения знаменитости. 

«На эмоциях она даже сказала: «Больше никаких парней!«» — рассказал собеседник издания.

Парочка не афишировала свой роман, однако от глаз внимательных поклонников не ускользнуло, что они вместе отдыхали на Алтае и отмечали фото друг друга в соцсетях, хотя от совместных снимков воздерживались.

Что именно произошло между молодыми людьми,неизвестно, однако теперь выпускница МГИМО решила сосредоточиться на карьере и собственном развитии, а личная жизнь обязательно наладится, ведь всему свое время.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Дмитрий Маликов показал дочь, которую скрывает от публики больше трех лет.

-4° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
76.58
1.59 86.85
1.49
Получаем подарки и радуемся! Китайский совет дня на вторник, 15 февраля

Последние новости

10:37
Рэпер Канье Уэст расстался с актрисой Джулией Фокс
10:24
Начались клинические испытания назальной вакцины от COVID-19 компании «Генериум»
10:12
Жена комика Хрусталева ушла из группы «Фабрика»: «У нас разные взгляды»
9:59
Глава Госсовета Италии напомнил о главном посыле Мюнхенской речи Путина
9:46
Душа компании или убийца: как узнать, что будет с человеком после алкогольной вечеринки
9:33
В России могут ввести налог по факту конвертации криптовалют в рубли

Сейчас читают

Душа компании или убийца: как узнать, что будет с человеком после алкогольной вечеринки
К каким психологическим проблемам у дочери Брик приведет желание родных скрыть от нее смерть мамы
Названы даты рождения людей, чьи судьбы изменят планеты с 14 по 27 февраля
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год