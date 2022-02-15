Глава Госсовета Италии напомнил о главном посыле Мюнхенской речи Путина

Спустя 15 лет европейцы признали правоту Путина относительно внешней политики США.

С необходимостью отойти от однополярности мира и развивать многостороннее сотрудничество, о которых говорил президент России Владимир Путин на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, согласился председатель Госсовета Италии Франко Фраттини.

«В этом отношении президент Путин был прав в 2007 году, когда говорил, что мы должны преодолеть однополярность, то есть такое видение, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок», — сказал политик в интервью РИА Новости.

Фраттини подчеркнул, что бурный рост Китая, Индии и России за последние годы диктует необходимость многополярного мира.

Высказался глава Госсовета Италии и о кризисной ситуации вокруг Украины. Фраттини не считает, что Россия хочет «вторгнуться» на территорию соседней страны, так как это не принесет ей никаких выгод. Вместе с тем, по мнению политика, нужны некие «успокаивающие сигналы».

«Я не думаю, что она хочет вторгнуться на Украину, но некоторые успокаивающие сигналы были бы необходимы. Иначе мы вернемся к годам холодной войны, когда все развертывали свои войска, и потом, к счастью, никто не сбрасывал бомбу. Но если произойдет инцидент, например, на границе, может случиться нечто опасное», — заявил Фраттини.

В последнее время в Европе все чаще звучат признания правоты российского лидера в его критике однополярного мира. Так, 10 февраля экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Путин был прав в 2007 году, говоря об обострении отношений на международной арене. По ее словам, о некоторых вещах возможно судить только спустя годы.

«Я бы сказала, что, на самом деле, обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее», — заявила Кнайсль.

Ровно 15 лет назад на Мюнхенской конференции по безопасности Путин произнес речь, в которой раскритиковал внешнюю политику США, расширение НАТО и размещение американского оружия в Восточной Европе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему российский президент в последние годы перестал участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, мероприятие утратило интерес для России, так как превратилась в площадку для обсуждения лишь одной точки зрения — места для полемики и дискуссий на нем не осталось.