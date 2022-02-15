Андрей Кончаловский о браке с Высоцкой: «До конца я Юлю еще не узнал»

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая знакомы 25 лет, однако свои отношения они узаконили в 1998 году. Семейный союз быстро перерос в творческий: на счету звездной пары — совместные киноленты и работа над различными проектами, в том числе известном кулинарном. Андрей Кончаловский в День всех влюбленных поразмышлял в своем блоге о любви, вновь признавшись в чувствах к музе всей жизни.

«Я думаю, что любовь — это знание. Знание и приятие всех ипостасей любимого человека, всех его возрастов, всего бесконечного, многогранного образа в его развитии. Представление о близком человеке меняется со временем. Нам вдруг кажется: „Вот, наконец-то я его (или ее) понял“. А потом опять: „О, вот теперь-то уж точно понял!“ Я знаю о Юлии так много, что могу утверждать: все ее состояния — девочки, подростка, девушки, молодой женщины и, наконец, матери моих детей — стоят перед моим взором. И при этом до конца я Юлю еще не узнал», — поделился режиссер с подписчиками.

По мнению Кончаловского, человека нельзя узнать сразу, а грани его характера раскрываются лишь со временем. Со временем и недостатки любимого делаются дорогими сердцу, и именно в таком случае, по мнению знаменитости, и наступает «настоящая духовная связь между людьми».

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«Знание не отдельных сторон личности, а знание всеобъемлющее — это то, что я сегодня могу назвать любовью», — заключил Кончаловский.

В своем Instagram-аккаунте Юлия Высоцкая разместила ответный лаконичный пост.

«В этот день (14 февраля — Прим.ред.) мы всегда смеемся, мы вообще часто смеемся вместе. Это важно — смеяться вместе», — поделилась секретом семейного счастья актриса и телеведущая.

Известно, что внешне идеальная звездная пара неоднократно сталкивалась с испытаниями, доходило практически до расставания.

У 84-летнего Кончаловского и 48-летней Высоцкой двое детей: дочери Марии сейчас 23 года, сыну Петру — 19 лет. Мария несколько лет назад получила в ДТП тяжелые травмы и долгое время находилась в коме. Ее нынешнее состояние семья предпочитает не афишировать. Петр решил не идти по стопам родителей, он обучается профессии, связанной с архитектурой. К тому же сам Кончаловский выступает против того, чтобы сын посвятил жизнь кино.

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