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В Москве задержали пранкеров, имитировавших психические припадки в метро

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 2 278

Суд назначил молодым людям наказание в виде административного ареста.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Майшев; YouTube / МВД МЕДИА

Полиция Москвы задержала двух молодых людей, которые «разыгрывали» пассажиров столичного метрополитена, имитируя на их глазах приступы психического заболевания. Теперь обоим назначено административное наказание в виде ареста.

«Установлено, что 20 декабря 2021 года в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро „Калужская“ до станции метро „Новые Черемушки“, молодой человек упал, стал громко кричать, трясти руками и ногами, имитируя приступ, чем создал панику и тревогу среди пассажиров. Аналогичный эпизод с его участием и участием его знакомого произошел 2 февраля текущего года в вагоне электропоезда на станции „Калужская“», — сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве Владимир Васенин.

Видео «розыгрышей» пранкеры в дальнейшем разместили в соцсетях. В результате проверочных мероприятий московские правоохранители установили личности и задержали обоих «шутников». Ими оказались жители столицы 20 и 25 лет.

В отношении задержанных были составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Суд назначил обоим наказание в виде административного ареста сроком на пять и восемь суток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажиров московского метро напугала разгуливающая по вагону альпака.

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