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Просто и вкусно: рецепт вешенок с зеленью от шефа Емельяненко

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Юлия Федорова
Юлия Федорова Юлия Федорова Журналист 7 263

Быстрый и легкий перекус для тех, кто готовится к Великому посту.

Фото, видео: YouTube / Шеф-повар Василий Емельяненко

Принято считать, что на вкусное блюдо нужно тратить много сил, времени и ингредиентов. Это не так! Шеф Василий Емельяненко знает, как потратить на блюдо несколько минут и вкусно пообедать. Вешенки с зеленью — простое и вкусное блюдо, которое оценят и соблюдающие Великий пост.

Ингредиенты:

  • Вешенки — одна упаковка;
  • Петрушка — ½ пучка;
  • Чеснок — три зубчика;
  • Уксус — ½ чайной ложки;
  • Подсолнечное масло;
  • Соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Первым делом налейте масло на сковороду и поставьте на медленный огонь. Пока масло нагревается, займитесь травами: уберите у петрушки стебли и мелко порубите листья. К петрушке нарежьте чеснок, по вкусу добавьте лук или укроп.

Теперь займитесь вешенками, отрежьте у них корни. Если у грибов нет корневой части, то их можно просто разорвать. Крупные части вешенок положите на сковородку с разогретым маслом и начинайте обжаривать. Шеф Емельяненко предупреждает: к вешенкам соль лучше не добавлять, они и так получатся немного водянистыми. Когда грибы подрумянятся, переворачивайте их щипцами.

Вернемся к соусу. Для остроты к травяной смеси можно добавить половину перца чили. Получившуюся смесь сложите в миску, добавьте половину чайной ложки уксуса, щепотку перца и соли. Разомните смесь, чтобы зелень дала немного сока. Добавьте столовую ложку подсолнечного масла — так зелень приобретет маслянистую структуру.

Когда грибы подрумянятся с другой стороны, выложите их на тарелку. На вешенки положите получившийся травяной соус. Блюдо готово!

Приятного аппетита!

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