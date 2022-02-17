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Судьба быть богатыми: Людей с какими цифрами в датах рождения ждет финансовое благополучие

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 16 445

Магия чисел обладает особой энергетикой, которую можно направить на достижение финансового успеха.

Судьба быть богатыми: Людей с какими цифрами в датах рождения ждет финансовое благополучие

Фото: Depositphotos / keeweeboy

Цифры играют нашей жизни важную роль, уверены нумерологи. При этом особенное значение имеет дата рождения. Именно эта комбинация сможет подсказать, в каких сферах человека ждет настоящая удача и развитие, а в каких направлениях придется преодолевать препятствия и бороться с трудностями. Научившись разбираться в магии чисел, вы сможете ощутить поддержку космоса и направить эту энергию в нужное русло.

Так, есть две цифры, которые «отвечают» за финансовый успех. Если в вашей дате рождения они присутствуют, то, вероятнее всего, вы сумеете добиться многого и не будете испытывать недостатка в деньгах.  

Восемь

Восьмерка или знак бесконечности, обладает мощной энергетикой. Эта цифра очень благоприятна по многих отношениях, и, главным образом в том, что касается богатства.

Четыре

Четверка – с позиции эзотерики эта цифра отвечает за новаторство, решительность и упорство. При такой комбинации качеств человек получает все необходимые возможности для самореализации. Остается только не упустить свой шанс.

При этом, если в дате рождения несколько четверок или восьмерок, то их значение будет ощущаться еще сильнее.

Разумеется, все мы уникальны - каждый человек по-своему. И рассчитывать исключительно на поддержку магических сил слишком опрометчиво. Вселенная дает нам возможности, а сможем ли мы ими правильно воспользоваться, зависит только он нас самих. 

Ранее 5-tv.ru рассказал, как по дате рождения определить лучшие дни для начинаний.

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