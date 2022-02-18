ТОП-3 знаков зодиака, для которых весна-2022 станет очень тяжелой

Предстоящие три месяца будут благоприятны для представителей многих созвездий, однако некоторые из них столкнутся с «черной полосой».
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С наступлением весны на знаки зодиакального круга начинают влиять совершенно новые силы. Меняется парадигма всех созвездий. Каких-то из них ожидает несравненная удача, а для остальных следующие три месяца окажутся настоящим испытанием. О судьбе последних в беседе с 5-tv.ru поведал астролог и эзотерик Артемий Никара.
«Первые в нашем списке — это Близнецы. Стоит присмотреться к своему здоровью: есть вероятность сильно заболеть. Также будьте осторожны и с личным фронтом. Ваша вторая половинка может вас не так понять, что приведет к разрушению союза», — поведал эксперт.
Следующим знаком являются Тельцы. Их ожидают проблемы буквально по всем фронтам: будь то отношения с близкими или работа. Весной им лучше воздержаться от принятия важных решений в одиночку — Тельцам нужен взгляд со стороны.
«Последние у нас — это Раки. Их ждут конфликты в их деятельности. Недопонимание начальства может серьезно ударить по работоспособности, что приведет к снижению по службе — так что ищите компромиссы», — подытожил Никара.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими будут февраль и март для всех знаков зодиака.
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