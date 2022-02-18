🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

ТОП-3 знаков зодиака, для которых весна-2022 станет очень тяжелой

|
Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 8 976

Предстоящие три месяца будут благоприятны для представителей многих созвездий, однако некоторые из них столкнутся с «черной полосой».

Фото, видео: Depositphotos / HayDmitriy; 5-tv.ru

С наступлением весны на знаки зодиакального круга начинают влиять совершенно новые силы. Меняется парадигма всех созвездий. Каких-то из них ожидает несравненная удача, а для остальных следующие три месяца окажутся настоящим испытанием. О судьбе последних в беседе с 5-tv.ru поведал астролог и эзотерик Артемий Никара.

«Первые в нашем списке — это Близнецы. Стоит присмотреться к своему здоровью: есть вероятность сильно заболеть. Также будьте осторожны и с личным фронтом. Ваша вторая половинка может вас не так понять, что приведет к разрушению союза», — поведал эксперт.

Следующим знаком являются Тельцы. Их ожидают проблемы буквально по всем фронтам: будь то отношения с близкими или работа. Весной им лучше воздержаться от принятия важных решений в одиночку — Тельцам нужен взгляд со стороны.

«Последние у нас — это Раки. Их ждут конфликты в их деятельности. Недопонимание начальства может серьезно ударить по работоспособности, что приведет к снижению по службе — так что ищите компромиссы», — подытожил Никара.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими будут февраль и март для всех знаков зодиака.

+2° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
75.76
0.01 86.15
0.02
Рунический гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

18:54
Как смена имени поменяла судьбу Геннадия Юхтина? — отвечает таролог
18:48
Сборная России по буллитам обыграла Швецию и вышла в финал Игр в Пекине
18:47
ЦБ предложил штрафовать за выпуск и обращение частной цифровой валюты
18:43
Минспорта оценило поддержку спортсменов ОКР холдингом S8 Capital
18:40
Лукашенко на встрече с Путиным пошутил про «западные элиты» и «своих людей»
18:33
Николь Кидман в гольфах и мини-юбке снялась для обложки журнала

Сейчас читают

Рунический гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля для всех знаков зодиака
ДНР объявила массовую эвакуацию населения в Россию
Жорин об ограничении на 60-миллионный автопарк Моргенштерна: «Лично штрафы оплачу»
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год