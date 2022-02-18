Жительницы Донецка рассказали, как проходит эвакуация из города: «Очень страшно»

В соответствии с распоряжением главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина мирное население массово эвакуируется на территорию России.

В первую очередь вывозят детей, женщин и пожилых людей. Их усадили в автобусы, которые направляются к российской границе.

По словам жительницы Донецка, она с детьми решила покинуть город из-за угрозы боевых действий.

«Сказали, что кипиш будет. Будут бомбить сказали. Мы решили детей вывезти. Мужья остаются оборонять родные просторы», — отметила женщина в беседе с 5-tv.ru.

По словам другой местной жительницы, она опасается за свою жизнь и хочет оказаться на безопасной территории.

Как сообщили в МЧС самопровозглашенной ДНР, в Ростовскую область планируется вывезти порядка 700 тысяч человек из-за роста напряженности на линии боевого соприкосновения с Украиной.

Российская сторона уже готова принять беженцев. Для координации размещения людей создан оперативный штаб. Президент России Владимир Путин дал распоряжение выплатить прибывшим по десять тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на Украине опровергли обвинения в наступлении на Донбасс.