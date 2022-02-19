Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, числящихся в запасе, на военные сборы. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

URA.RU отмечает, что аналогичные указы Путин подписывает ежегодно. В 2022 году организация призыва поручена правительству РФ, а также сотрудникам органов исполнительной власти субъектов Федерации. Распоряжение вступает в силу с 18 февраля.

«Призывать граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах России, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — говорилось в тексте документа.

Сборы запасников традиционно направлены на совершенствование боевой выучки. Это мероприятие — плановое. Согласно действующему законодательству, повестки резервистам могут присылать с периодичностью раз в три года. На службе указанные лица могут проводить не более 12 месяцев. Максимальная продолжительность сборов в среднем — не более двух месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в последний раз президент РФ Владимир Путин подписывал указ о призыве резервистов на военные сборы в конце апреля 2021 года.