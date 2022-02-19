🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 030

Целью планового мероприятия является совершенствование боевой выучки резервистов.

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, числящихся в запасе, на военные сборы. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

URA.RU отмечает, что аналогичные указы Путин подписывает ежегодно. В 2022 году организация призыва поручена правительству РФ, а также сотрудникам органов исполнительной власти субъектов Федерации. Распоряжение вступает в силу с 18 февраля.

«Призывать граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах России, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — говорилось в тексте документа.

Сборы запасников традиционно направлены на совершенствование боевой выучки. Это мероприятие — плановое. Согласно действующему законодательству, повестки резервистам могут присылать с периодичностью раз в три года. На службе указанные лица могут проводить не более 12 месяцев. Максимальная продолжительность сборов в среднем — не более двух месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в последний раз президент РФ Владимир Путин подписывал указ о призыве резервистов на военные сборы в конце апреля 2021 года.

Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.76
0.01 86.15
0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:18
Источник: на территории района Ростовской области разорвался снаряд
11:02
Собачьи зубы, порошок из черепа и вино: как в древности спасались от похмелья
10:46
Не попадись в ловушку иллюзий: что приготовили 19-е лунные сутки знакам зодиака
10:30
Ученые определили группы крови с самым сильным иммунитетом у их обладателей
10:14
Глава ДНР подписал указ о всеобщей мобилизации
9:58
Из ДНР после обстрелов вывезли 6,6 тысячи человек, среди них 2,5 тысячи детей

Сейчас читают

Прямой путь на тот свет: чем опасен бесконтрольный прием антидепрессантов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака
Женщины с какими именами рискуют стать алкоголичками
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год