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У россиян начали массово исчезать карты в Сбербанк онлайн

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Шеф-редактор сайта 10 868

Пока в банке информацию о сбое никак не прокомментировали.

У россиян начали массово исчезать карты в Сбербанк онлайн

Фото: Depositphotos / MiLiia

Пользователи массово сообщают о сбое в работе сервиса Сбербанк онлайн. Из приложения начали исчезать карты клиентов. С чем это связано, пока неясно. Согласно данным портала DownDetector, за последние 45 минут число жалоб россиян превысило 666. Отмечается, что большинство проблем связаны с использованием онлайн-банка.

В финансовой организации информацию о неполадках пока никак не прокомментировали. Однако в самом приложении указано, что проблемы связаны с техническими работами.

«Идут технические работы. По техническим причинам вы не можете выполнить данную операцию до 06:00 20.02.2022 мск», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 11 февраля в работе популярного сервиса микроблогов Twitter произошел глобальный сбой.

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У россиян начали массово исчезать карты в Сбербанк онлайн

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