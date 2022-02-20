🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 февраля, убывающая Луна продолжает свое пребывание в знаке Весы. Настала пора решить важные вопросы на работе, а также наконец-то поговорить со своей второй половинкой. Возможно, сейчас самое время перевести ваши отношения на новый уровень.

♈ Овен

Овны, не стоит отчаиваться, даже если сейчас вы тонете в огромном озере печали. Перестаньте винить себя за бездействие и прислушайтесь к близким — возможно, они помогут разрешить тревожащие вас ситуации.

Космический совет: не бойтесь обратиться к друзьям и семье за поддержкой.

♉ Телец

Тельцам пора вспомнить о том, что у каждого поступка есть свои последствия. Обратите сегодня особое внимание на то, что вы говорите и кому, чтобы не попасть в неприятную ситуацию в будущем.

Космический совет: будьте внимательнее к словам.

♊ Близнецы

Отличный день, чтобы исследовать весь спектр своих возможностей. Давно хотели попробовать что-то новое, но все никак не решались? Близнецы, сегодня настал тот самый подходящий день. Пора выходить за рамки привычного и рисковать. Вы можете удивиться тому, как много вы на самом деле можете.

Космический совет: не бойтесь рискнуть.

♋ Рак

Раки, обратите внимание на тревожные звоночки в отношениях со своим партнером. Если вам кажется, что он ведет себя не как обычно, то мягко поинтересуйтесь его самочувствием. Не стоит надумывать и накручивать себя — есть высокий риск серьезно поссориться.

Космический совет: поговорите со своим любимым человеком по душам.

♌ Лев

Львы, пора уделить внимание вашим «слабым местам» — сходите к врачу, если вас что-то давно беспокоит. Работа и важные дела могут сегодня подождать. Пора уделить внимание своему телу, иначе крайне высок риск выйти из строя в самый неподходящий момент, чего вы себе потом не сможете простить.

Космический совет: уделите время физическому и ментальному здоровью.

♍ Дева

Сегодня Дев может настигнуть по-настоящему яркое чувство. Не бойтесь открыться навстречу новому человеку, отпустите ненадолго контроль и прочувствуйте момент. Возможно, речь о великой любви и не идет, но о нескольких приятных вечерах — определенно. А там, кто знает.

Космический совет: отпустите себя.

♎ Весы

Ваши батарейки социальной активности нуждаются в подзарядке. Позвольте себе сегодня поваляться на диване с книжкой или посмотреть любимый фильм. Кусочек ленивого отдыха в одиночестве сделает вас куда счастливее, чем невероятно продуктивный день с языком на плече.

Космический совет: побудьте наедине с собой.

♏ Скорпион

Для Скорпионов наступает поворотный момент. Вам стоит как следует подумать о том, куда вы хотите двигаться дальше в своей карьере. Но для этого нужно абстрагироваться от дел насущных, чтобы как следует разобраться в своих желаниях. Не корите себя, если почувствуете, что вас больше не устраивает ваша работа. Нет ничего более естественного, чем внутренний рост.

Космический совет: дайте себе время подумать.

♐ Стрелец

Если постоянно менять маски, то можно в них запутаться. Стрельцам пора понять, что, выстраивая стену между собой и внешним миром, они невольно пропускают самое интересное. Напускное равнодушие или показательная агрессия отпугивают от вас даже самых близких людей. Капелька искренности никого не убьет, и, возможно, вам понравится.

Космический совет: побудьте просто собой.

♑ Козерог

Самое время отпраздновать успехи на профессиональном фронте для Козерогов. Вы переживаете настоящий карьерный подъем, и почему бы не дать себе как следует этим насладиться. Прочувствуйте момент, сегодня вы — тот самый волк с Уолл-стрит, и ничто вас не остановит.

Космический совет: наслаждайтесь каждой минутой своего триумфа.

♒ Водолей

Водолеям пора прекратить отрицать очевидное. Чем больше вы бегаете от случившегося, тем дольше вы стоите на месте. Пора взять себя в руки и дать неприятным обстоятельствам решительный отпор! Сейчас у вас есть для этого все силы и ресурсы.

Космический совет: пора открыть глаза.

♊ Рыбы

Для Рыб настало время свериться со списком поставленных целей на этот год. Пусть сейчас не самое время для радикальных перемен, но строить планы и мечтать никто не запрещал. Самое время подумать о том, какой жизнью вы так хотите жить. Мечты должны становиться реальностью!

Космический совет: не бойтесь своих самых дерзких желаний.

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