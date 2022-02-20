В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве девушки-продавца секс-шопа

Задержан подозреваемый в зверском убийстве девушки-продавца секс-шопа на улице Дыбенко в Петербурге. Об этом сообщили представители Управления МВД по Северной столице и Ленинградской области.

По предварительным данным, предполагаемому злоумышленнику 30 лет, судимостей не имеет. Он был схвачен правоохранителями в квартире, которую арендовал, этим утром. Нападение на сотрудницу магазина интимных товаров произошло поздним вечером 18 февраля.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска установили личность предполагаемого виновника гибели женщины. Им оказался 30-летний местный житель, проживающий в доме 4/1 по улице Джона Рида», — рассказали в ведомстве.

После просмотра записей с камер видеонаблюдения стало ясно, что вся нажива подозреваемого — две небольшие коробки с товаром. Они были найдены в квартире задержанного. Стоили ли они жизни продавца?

18 февраля ночной посетитель зашел в секс-шоп и попросил сотрудницу проконсультировать его. В течение некоторого времени он «выбирал», потом достал нож и нанес как минимум 12 ударов в область живота своей жертве. Женщина после его ухода позвонила коллеге, та вызвала полицию и скорую помощь, но по прибытии ее обнаружили уже мертвой. Сегодня погибшей могло исполниться 34 года.

Задержанный мужчина признался, что специально дождался позднего вечера, чтобы ограбить магазин, но продавец отказалась проследовать в подсобку и пригрозила нажать тревожную кнопку. После этого он выхватил нож.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. Задержанный передан в следственные органы для проведения процессуальных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5- tv.ru публиковал шокирующее видео нападения на продавца магазина на Дыбенко.