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Убита накануне дня рождения: в Петербурге посетитель зарезал продавца секс-шопа

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук Эксклюзив 17 779

Получившая 12 ножевых ранений женщина смогла обратиться за помощью, но медикам из прибывшей бригады скорой не удалось ее спасти.

Убита накануне дня рождения: в Петербурге посетитель зарезал продавца секс-шопа

Фото: Depositphotos / BrianAJackson; 5-tv.ru

Продавца магазина интимных товаров на улице Дыбенко в Петербурге зарезал посетитель. Ценой ее жизни стали две коробки с товаром. Мужчина пришел в секс-шоп поздним вечером и, судя по видео с камер наблюдения, некоторое время с помощью сотрудницы «выбирал». Та, не подозревая, что единственный гость может быть опасен, выполняла свои обязанности, стояла совсем близко.

Неожиданно во время разговора мужчина достал нож и с остервенением набросился на молодую женщину. Он нанес ей 12 ударов лезвием, бил с силой, в основном в область живота. Продавец кричала, умоляла не убивать ее. В определенный момент оба скрылись из зоны охвата камер, но и в соседнем помещении, судя по звукам, преступник продолжал наносить удар за ударом.

5-tv.ru

Оставив женщину истекать кровью, мужчина вернулся в торговый зал, взял две коробки с товаром и спешно скрылся. Израненная жертва с трудом вышла из подсобки, убедилась, что злоумышленника нет, потом позвонила коллеге, работающей в том же магазине. Она просила вызвать скорую помощь, смогла выговорить только, что ее ударили ножом, и она на грани.

«Пожалуйста, я теряю сознание!» — стонала женщина в трубку.

Коллега пострадавшей вызвала скорую и полицию. Прибывшие на место происшествия медики и правоохранители нашли жертву уже мертвой. Известно, что погибшая — уроженка Самары. Из родного города она переехала в Саратов, оттуда в Петербург, где и устроилась работать продавцом секс-шопа. Сложная дорога к страшному финалу жизни завершилась в 33 года. На следующий день убитой должно было исполниться 34.

По кадрам с камер видеонаблюдения на подозреваемого составлена и направлена во все подразделения ориентировка. Расследование убийства контролирует районная прокуратура. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 18 февраля 2022 года в магазине, расположенном на улице Дыбенко, тела 33-летней женщины с явными признаками наследственной смерти по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ „Убийство“», — отметили в ведомстве.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего, а также установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Расследование продолжается.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, житель алтайского села убил и расчленил женщину, рассказавшую ему об измене жены. Расправу он учинил во время застолья в День всех влюбленных.

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