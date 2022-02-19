Убита накануне дня рождения: в Петербурге посетитель зарезал продавца секс-шопа

Продавца магазина интимных товаров на улице Дыбенко в Петербурге зарезал посетитель. Ценой ее жизни стали две коробки с товаром. Мужчина пришел в секс-шоп поздним вечером и, судя по видео с камер наблюдения, некоторое время с помощью сотрудницы «выбирал». Та, не подозревая, что единственный гость может быть опасен, выполняла свои обязанности, стояла совсем близко.

Неожиданно во время разговора мужчина достал нож и с остервенением набросился на молодую женщину. Он нанес ей 12 ударов лезвием, бил с силой, в основном в область живота. Продавец кричала, умоляла не убивать ее. В определенный момент оба скрылись из зоны охвата камер, но и в соседнем помещении, судя по звукам, преступник продолжал наносить удар за ударом.

5-tv.ru

Оставив женщину истекать кровью, мужчина вернулся в торговый зал, взял две коробки с товаром и спешно скрылся. Израненная жертва с трудом вышла из подсобки, убедилась, что злоумышленника нет, потом позвонила коллеге, работающей в том же магазине. Она просила вызвать скорую помощь, смогла выговорить только, что ее ударили ножом, и она на грани.

«Пожалуйста, я теряю сознание!» — стонала женщина в трубку.

Коллега пострадавшей вызвала скорую и полицию. Прибывшие на место происшествия медики и правоохранители нашли жертву уже мертвой. Известно, что погибшая — уроженка Самары. Из родного города она переехала в Саратов, оттуда в Петербург, где и устроилась работать продавцом секс-шопа. Сложная дорога к страшному финалу жизни завершилась в 33 года. На следующий день убитой должно было исполниться 34.

По кадрам с камер видеонаблюдения на подозреваемого составлена и направлена во все подразделения ориентировка. Расследование убийства контролирует районная прокуратура. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 18 февраля 2022 года в магазине, расположенном на улице Дыбенко, тела 33-летней женщины с явными признаками наследственной смерти по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ „Убийство“», — отметили в ведомстве.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего, а также установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Расследование продолжается.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, житель алтайского села убил и расчленил женщину, рассказавшую ему об измене жены. Расправу он учинил во время застолья в День всех влюбленных.