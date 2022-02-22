Пригожин о травле в соцсетях из-за признания ДНР: «Мочить в сортире вместе с телефоном!»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 1 576

Пригожин призвал наказывать оскорбляющих за признание ДНР и ЛНР

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

Известный продюсер пожаловался на агрессивную антироссийскую кампанию. Желающих дестабилизировать ситуацию он призвал жестоко наказывать.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на травлю в социальных сетях. Он рассказал об антироссийской кампании, направленной на разжигание конфликта на фоне признания независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. По мнению шоумена, личности всех агрессоров-тихушников должны быть установлены — каждого важно наказать по всей строгости закона.

«Мы должны научиться в информационном поле друг друга защищать. Вот я, повесил безобидный пост, и начали меня там оскорблять. Что это за люди? Когда их начнут сажать и арестовывать? Прибегну к цитате Владимира Владимировича Путина — „мочить в сортире“ их, не вынимая, вместе с телефоном», — заявил Пригожин в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Указ о признании ДНР и ЛНР самостоятельными президент РФ подписал 21 февраля. Путин, как и весь руководящий состав страны, неоднократно отмечал нежелание властей Украины решать проблему военного конфликта на юго-востоке. Вследствие чего было важно принимать серьезные решения: служащие ВСУ начали бомбить жилые кварталы, нещадно губя неповинных людей. Тех, кто до сих пор не понял, как одним решением российский лидер спас сотни тысяч жизней, Пригожин посоветовал образумиться и углубиться в ситуацию.

«Это же тоже психологическое давление оказывается на каждого человека, каждого гражданина. Если завтра закроют какие-то крупные соцсети, кто будет виноват? Эти же черти и будут виноваты! Они вынуждают нас защищаться. В данном случае я абсолютно уверен, что целостность и безопасность каждого государства должны обеспечить политики — без этого невозможно. Невозможен мир без гарантий!» — заметил продюсер.

В заключение Пригожин признался, что слушал обращение Путина к нации с заявлением о признании ДНР и ЛНР с замиранием сердца, а потом не спал до утра. По мнению бизнесмена, это был легендарный исторический момент.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что происходит на Украине после признания Россией независимости ДНР и ЛНР.

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