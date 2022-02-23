Отборный русский мат помог теннисисту Медведеву выиграть матч с Пэром

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 16 835

Игра в Мексике была крайне напряженной, но россиянин сумел взять эмоции под контроль.

Отборный русский мат помог теннисисту Медведеву выиграть матч с Пэром

Фото: ТАСС / DAVE HUNT

Большой спорт почти всегда равняется огромному напряжению и стрессу. А если речь идет о большом теннисе — тем более. Несколько часов назад титулованный россиянин Даниил Медведев обыграл соперника из Франции: чтобы достичь желанного результата, пришлось неслабо материться.

Портал Sports.ru уточняет, что нервная игра Медведева с Бенуа Пэром состоялась в мексиканском городе Акапулько и была организована Ассоциацией теннисистов-профессионалов. На первом круге российский спортсмен обыграл партнера со счетом 6:3, 6:4. На втором уступал 3:4 с брейком, однако реализовать брейк-пойнт не удалось. Мяч Даниила попал прямо в сетку.

«Как?! Как мне попасть в корт, *****?!» — яростно возмущался Медведев.

Следующий розыгрыш также стал для россиянина провальным: он не смог ответить на подачу Пэра.

«Что у него все в линию попадает? Что это за *****, *****? Почему все в линию, *****?» — недоумевал Даниил.

В конце соотечественнику удалось собраться и выдать блистательный результат. Француз допустил две ошибки, после чего умерил пыл, а Медведев реализовал третий брейк-пойнт и далее не проиграл ни гейма. За выход в четвертьфинал ему предстоит побороться с испанцем Пабло Андухаром.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему теннисиста Даниила Медведева преследовали неудачи на турнире в Италии.

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