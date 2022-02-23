Елизавета II призвала принца Уильяма и Кейт Миддлтон принять ее полномочия

Состояние здоровья королевы Великобритании Елизаветы II вызывает серьезные опасения. В парламенте страны, к счастью, опровергли слухи о кончине монаршей особы. Однако стало известно, что та вызывала к себе внука с супругой и призывала принять ее полномочия, пишет «ОК!». В окружении поговаривают, что это — тревожный сигнал.

Инсайдеры сообщили, что Елизавета II никому не доверяет так сильно, как родному принцу Уильяму и его герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон. Любимый внук всегда поддерживал бабушку в кризисных ситуациях, и она оценила это по достоинству.

«Королева попросила его взять дополнительные обязанности, чтобы они с Кейт в последующие недели были как можно чаще на виду у публики. Кейт, конечно же, с этим согласна. Она всегда готова выполнять больше, чем положено», — цитирует информатора издание.

www.globallookpress.com / Pool via Keystone Press Agency

Состояние Ее Величества резко ухудшилось несколько месяцев назад. Поговаривают, это связано со смертью любимого мужа Елизаветы II — принца Филиппа. На днях стало известно, что она вдобавок заразилась опасной коронавирусной инфекцией. Медики почти не отходят от монаршей особы. Придворные опасаются фатальных последствий, учитывая возраст королевы — в апреле ей должно исполниться 96 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елизавета II заразила коронавирусом своих приближенных. Заболел также сын и наследник престола, 73-летний принц Чарльз.