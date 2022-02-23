ТОП-3 неисправимых бабников по знаку зодиака

Влюбиться в гуляку — страшный сон многих девушек, потому что порой сразу понять, насколько преданным окажется спутник, невозможно. Сегодня он бросает бархатные розы к вашим ногам, а завтра уже ухлестывает за новой «жертвой». Сомневающимся дамам решили помочь астрологи. Эксперты назвали три знака зодиака, под которыми рождены самые большие изменщики.

Близнецы

Активнее этих ловеласов парней не существует. Они невероятно обаятельны, настоящие мастера своего дела — знают, что хороши, умело пользуются этим и способны добиться расположения практически любой красавицы. Но позже красавицу может ждать неприятный сюрприз. Близнецы не удержатся от флирта с другими женщинами, а позже и от секса, который считают просто приятным занятием, а не выражением любви. Однообразия в интимной и романтической жизни эти парни не выносят, поэтому подолгу в одной постели не задерживаются.

Стрелец

Процесс охоты увлекает Стрельцов, буквально поглощает. Они очень азартны, и если не взаимно увлекаются кем-то, то воспринимают ситуацию как вызов и мотивацию завоевывать. Что характерно, темперамент таких мужчин и их активность женщинам нравятся, так что сменить «нет» на «да» для них вполне решаемая задача. Но жажда острых ощущений в них сильна и потом, когда объект страсти уже во власти. Придется сильно постараться, чтобы удивлять Стрельца каждый день. Иначе сбежит. Не каждая женщина готова все свое время посвятить развлечениям бойфренда, поэтому зачастую измученные ревностью партнерши сами выпроваживают гуляку куда подальше.

Скорпион

Скорпионы — потрясающие любовники, и, вероятно, полагают, что этот дар нужно продемонстрировать как можно большему количеству женщин. Отдать такое сокровище одной-единственной преступно и жестоко по отношению к другим, считают эти господа. Примите это как факт и не пытайтесь переделать своего мужчину. Постоянный контроль и сцены ревности лишь ускорят его побег из ваших цепких рук. Сексуальные амбиции и страсть к женским прелестям всегда будут сильнее привязанности. В редких случаях, когда Скорпион находит действительно родственную душу и умелую секс-партнершу, он может найти счастье в моногамии.

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