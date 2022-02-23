Ни рыба ни мясо? Чего ждать в постели от мужчины вегетарианца

Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 5 688

Вегетарианцы, жестко соблюдающие диету, могут не разделить вашего рвения к оральным ласкам, предупредила сексолог.

Фото, видео: Depositphotos / 2mmedia / yuliang11; 5-tv.ru

Не секрет, что здоровое питание крайне важно для либидо. Без полноценного набора витаминов и микроэлементов страдают все внутренние системы организма, в том числе и половая. Однако существует множество мифов вокруг постельных подвигов мужчин-вегетарианцев. Якобы растительная диета позволяет им дольше продержаться и как следует удовлетворить партнершу.

Сексолог Алия Королева в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, как вкусовые предпочтения в пище влияют на половую жизнь мужчин и женщин.

«Сразу скажу: не существует ни единого исследования, которое бы подтверждало, что вегетарианцы лучше, чем мясоеды, или мясоеды лучше в постели, чем вегетарианцы, — отметила эксперт, — Не важно то, что мы едим, важно — как мы едим это».

Психолог объяснила, что замороченный на своем питании, подсчитывающий каждый кусочек человек будет таким же и в постели. Ждать от него неуемной страсти и открытости к экспериментам будет странно.

«Если возьмем человека с таким хорошим аппетитом, такого гурмана, который любит есть разные вещи, вкусные вещи, пробовать что-то новое, как вы думаете, какой он будет в постели? Ну, наверное, точно поинтереснее, чем тот, замороченный», — считает Королева.

По словам сексолога, сравнение выносливости вегетарианцев и мясоедов крайне спорно. Действительно, переваривание пищи животного происхождения более энергозатратно, однако лучшие продукты для подстегивания либидо именно животного происхождения.

«Веган может превосходить мясоеда по какой-то там выносливости — понятно, что у них больше энергии, но с другой стороны не стоит забывать, что самые лучшие продукты, которые стимулируют либидо, сексуальное желание — это все-таки продукты животного происхождения, а именно яйца, рыба, морепродукты, моллюски», — пояснила специалист.

Не столь важно, что человек ест, главное — чтобы он вас не принуждал следовать своей идеологии, уверена Королева.

Ранее 5-tv.ru писал о главных правилах поведения с мужчиной после первого секса.

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