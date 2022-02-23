Названы обладатели группы крови с самым быстрым старением

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 221

Исследователи нашли связь между группой крови и темпом старения человека.

Названы обладатели группы крови с самым быстрым старением

Фото: Depositphotos / angellodeco

Ученые установили, что обладатели второй группы крови чаще других подвержены вредным привычкам. Это негативно отражается на их внешности и здоровье, в результате чего они рано стареют. Об этом пишет Express.

В свою очередь у людей с третьей группой крови процесс старения организма замедлен, что, по мнению ученых, обусловлено большими запасами костного мозга. Он улучшает качество кровяных клеток и за счет этого положительно влияет на внешний вид и здоровье человека.

При этом молодость организма необязательно влечет за собой долголетие. Исследователи установили, что в числе долгожителей больше всего людей с первой группой крови, наиболее выносливой. В то же время они далеко не всегда могут похвастать молодой внешностью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обладателях группы крови с самым сильным иммунитетом.

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