Названы обладатели группы крови с самым быстрым старением
Исследователи нашли связь между группой крови и темпом старения человека.
Фото: Depositphotos / angellodeco
Ученые установили, что обладатели второй группы крови чаще других подвержены вредным привычкам. Это негативно отражается на их внешности и здоровье, в результате чего они рано стареют. Об этом пишет Express.
В свою очередь у людей с третьей группой крови процесс старения организма замедлен, что, по мнению ученых, обусловлено большими запасами костного мозга. Он улучшает качество кровяных клеток и за счет этого положительно влияет на внешний вид и здоровье человека.
При этом молодость организма необязательно влечет за собой долголетие. Исследователи установили, что в числе долгожителей больше всего людей с первой группой крови, наиболее выносливой. В то же время они далеко не всегда могут похвастать молодой внешностью.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об обладателях группы крови с самым сильным иммунитетом.
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