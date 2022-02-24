Проскурякова поделилась болью потери близкого: «Знаю, никто трубку не возьмет»

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Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм 1 005

Юлия Проскурякова поделилась своей болью из-за смерти бабушки

Проскурякова поделилась болью потери близкого: «Знаю, никто трубку не возьмет»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Супруга Игоря Николаева тяжело переживает смерть близкой родственницы.

Жена певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова тяжело переживает смерть близкого человека — год назад не стало ее любимой бабушки. Свои чувства к старшей родственнице по линии матери певица выразила на своей странице в Instagram.

«Мне тебя очень не хватает, моя любимая бабушка Шура… Год без тебя, без наших разговоров, без твоих теплых, мягких рук, без твоей улыбки. Звоню тебе иногда, знаю, что никто трубку не возьмет, и все равно звоню», — поделилась горем Юлия.

Трогательные воспоминания о родном человеке вызвали живой отклик подписчиков.

Instagram @uliaveronika

«От слов „Звоню тебе иногда“ мороз по коже и слезы… Царствие небесное вашей бабушке, жаль, что мы больше никогда не услышим их голосов, советов»;

«Всегда жалко терять близких, родных людей. Бабушки — это какой-то особенный мир», — поддержали поклонники.

Бабушка Юлии Проскуряковой умерла в прошлом году от коронавируса в возрасте 86 лет, однако успела понянчиться с правнучкой Викторией, родившейся в звездной паре шесть лет назад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Проскурякова официально стала актрисой театра и кино.

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